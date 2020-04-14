Великая среда перед Пасхой: традиции и запреты

Великая среда на Страстной неделе: что можно и нельзя делать

Рассказываем о традициях и запретах третьего дня Страстной седмицы, Великой среды.

Великая Среда продолжает Страстную (Вербную) седмицу.

В этот день желательно проявить доброту, извиниться за обиды, нанесенные в течение года, пересмотреть свое отношение к людям.

Что нужно сделать в Великую среду?

Поскольку исповедь недоступна из-за коронавируса, покайтесь дома.

Приготовьте продукты для выпекания куличей, купите все необходимое для покраски яиц.

Если есть надобность убрать в доме, в среду это разрешается, в давние времена наши предки старались закончить основательную подготовку дома именно до четверга, чтобы затем сконцентрироваться на своем духовном очищении.

Что нельзя делать в Великую среду?

Великая среда продолжает строгий пост, поэтому употреблять в пищу допускается только хлеб, сырые овощи и фрукты.

Нежелательно сегодня веселиться, празднования должны быть скромными, без танцев и песен.

Ни в коем случае не рубите деревья, не вяжите и не вышивайте, по возможности сегодня не следует брать в руки острые предметы.

Напомним,