Великая среда перед Пасхой: традиции и запреты
Рассказываем о традициях и запретах третьего дня Страстной седмицы, Великой среды.
Великая Среда продолжает Страстную (Вербную) седмицу.
В этот день желательно проявить доброту, извиниться за обиды, нанесенные в течение года, пересмотреть свое отношение к людям.
Что нужно сделать в Великую среду?
Приготовьте продукты для выпекания куличей, купите все необходимое для покраски яиц.
Если есть надобность убрать в доме, в среду это разрешается, в давние времена наши предки старались закончить основательную подготовку дома именно до четверга, чтобы затем сконцентрироваться на своем духовном очищении.
Что нельзя делать в Великую среду?
Нежелательно сегодня веселиться, празднования должны быть скромными, без танцев и песен.
Ни в коем случае не рубите деревья, не вяжите и не вышивайте, по возможности сегодня не следует брать в руки острые предметы.
Напомним,