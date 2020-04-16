Когда можно и нельзя печь куличи перед Пасхой?

Чтобы кулич удался: когда разрешается печь паски на Страстной неделе?

Каждый день Страстной недели имеет свои традиции и запреты, некоторые из них касаются выпекания главного пасхального блюда, праздничного кулича.

Пасха 2020: в какой день нужно печь паски

Нельзя представить праздникбез традиционного пасхального кулича! Паски относятся к обрядовой выпечке и представляют собой сдобный хлеб, украшенный глазурью или сладкой помадкой.

Каждый год верующие задаются вопросом, когда печь пасхальные куличи на Страстной неделе, чтобы не нарушить важные запреты этого периода.

Согласно канонам церкви, печь действительно разрешается только в некоторые дни, например, в среду, четверг, и субботу.

В какой день нельзя готовить куличи

Запрещено заниматься готовкой и красить яйца в Страстную пятницу, самый скорбный и печальный день в году для христиан.

Даже если вы не постились во время Великого поста, старайтесь в пятницу обойтись без пищевых излишеств, разрешаются хлеб, овощи и фрукты. Печь нельзя, особенно куличи.

Напомним,