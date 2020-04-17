Страстная суббота перед Пасхой: что нельзя делать?
Рассказываем о традициях и запретах шестого дня Страстной седмицы, Великой субботы.
Великая суббота продолжает Страстную (Вербную) седмицу, этот день предшествует воскрешению Иисуса.
Что нужно сделать в Страстную субботу?
Проведите день спокойно и тихо, в предвкушении великого чуда, попросите прощения у всех, кого вы обидели или чем-то задели.
Завершите основные приготовления к празднику.
Что нельзя делать в Великую субботу?
Под запретом также домашняя уборка, стирка и глажка, работы в саду и огороде рекомендуем перенести как минимум на вторник.
Старайтесь не отказывать людям, которые обращаются к вам с посильными просьбами. Ходить на кладбище в Великую субботу нельзя.
Напомним,