Страстная суббота перед Пасхой: что нельзя делать?

Рассказываем о традициях и запретах шестого дня Страстной седмицы, Великой субботы.

Великая суббота продолжает Страстную (Вербную) седмицу, этот день предшествует воскрешению Иисуса.

Что нужно сделать в Страстную субботу?

Проведите день спокойно и тихо, в предвкушении великого чуда, попросите прощения у всех, кого вы обидели или чем-то задели.

Завершите основные приготовления к празднику.

Что нельзя делать в Великую субботу?

Не следует употреблять алкогольные напитки, танцевать, петь, охотиться или ловить рыбу.

Под запретом также домашняя уборка, стирка и глажка, работы в саду и огороде рекомендуем перенести как минимум на вторник.

Старайтесь не отказывать людям, которые обращаются к вам с посильными просьбами. Ходить на кладбище в Великую субботу нельзя.

Напомним,