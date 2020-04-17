Страстная суббота перед Пасхой: что нельзя делать?

17 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Страстная суббота перед Пасхой: что нельзя делать?
Великая суббота: традиции и запреты

Рассказываем о традициях и запретах шестого дня Страстной седмицы, Великой субботы.

Великая суббота продолжает Страстную (Вербную) седмицу, этот день предшествует воскрешению Иисуса.

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Что нужно сделать в Страстную субботу?

Проведите день спокойно и тихо, в предвкушении великого чуда, попросите прощения у всех, кого вы обидели или чем-то задели.

Завершите основные приготовления к празднику.

Что нельзя делать в Великую субботу?

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Не следует употреблять алкогольные напитки, танцевать, петь, охотиться или ловить рыбу. 

Под запретом также домашняя уборка, стирка и глажка, работы в саду и огороде рекомендуем перенести как минимум на вторник.

Старайтесь не отказывать людям, которые обращаются к вам с посильными просьбами. Ходить на кладбище в Великую субботу нельзя. 

Напомним,

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