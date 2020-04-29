29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 апреля является 120 днем года, до конца года осталось 246 дней

Какой праздник 29 апреля 2020?

Международный день танца,

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Международный день желаний.

Памятные даты 29 апреля, годовщины и события

В 1770 году Джеймс Кук добрался до берегов Австралии.

В 1897 году был открыт электрон, достижение принадлежит Джозефу Томсону.

В 1918 году Центральная Рада приняла Конституцию УНР, однако она так и не вступила в силу.

В 1993 году Букингемский дворец открыли для туристов.

Знаменитости, родившиеся 29 апреля

29 апреля родились актеры Жан Рошфор, Лариса Удовиченко, Ума Турман и Мишель Пфайффер.

Какой сегодня церковный праздник

Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки старались ничего никому давать, считалось, что вместе с какой-нибудь вещью можно лишиться и благополучия на весь год.

Женщины не делали никаких манипуляций с волосами. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», говорили они.

Приметы на 29 апреля

Если орешник «запылал», пора сажать деревья.

Зацвела ольха, значит, пора засевать гречиху.

Нельзя Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, иначе последствий не избежать.

Именинники: Леонид, Михаил, Павел, Галина, Ника,

Напомним,