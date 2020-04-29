29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 апреля является 120 днем года, до конца года осталось 246 дней
Какой праздник 29 апреля 2020?
- Международный день танца,
- Международный день желаний.
Памятные даты 29 апреля, годовщины и события
В 1770 году Джеймс Кук добрался до берегов Австралии.
В 1897 году был открыт электрон, достижение принадлежит Джозефу Томсону.
В 1918 году Центральная Рада приняла Конституцию УНР, однако она так и не вступила в силу.
В 1993 году Букингемский дворец открыли для туристов.
Знаменитости, родившиеся 29 апреля
29 апреля родились актеры Жан Рошфор, Лариса Удовиченко, Ума Турман и Мишель Пфайффер.
Какой сегодня церковный праздник
- Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Что сегодня нельзя делать
Женщины не делали никаких манипуляций с волосами. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», говорили они.
Приметы на 29 апреля
Если орешник «запылал», пора сажать деревья.
Зацвела ольха, значит, пора засевать гречиху.
Нельзя Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, иначе последствий не избежать.
Именинники: Леонид, Михаил, Павел, Галина, Ника,
Напомним,