29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 апреля является 120 днем года, до конца года осталось 246 дней

Какой праздник 29 апреля 2020?        

Памятные даты 29 апреля, годовщины и события

В 1770 году Джеймс Кук добрался до берегов Австралии.

В 1897 году был открыт электрон, достижение принадлежит Джозефу Томсону. 

В 1918 году Центральная Рада приняла Конституцию УНР, однако она так и не вступила в силу. 

В 1993 году Букингемский дворец открыли для туристов.

Знаменитости, родившиеся 29 апреля 

29 апреля родились актеры Жан Рошфор, Лариса Удовиченко, Ума Турман и Мишель Пфайффер.

Какой сегодня церковный праздник

  • Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Что сегодня нельзя делать

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Наши предки старались ничего никому давать, считалось, что вместе с какой-нибудь вещью можно лишиться и благополучия на весь год. 

Женщины не делали никаких манипуляций с волосами. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», говорили они. 

Приметы на 29 апреля 

Если орешник «запылал», пора сажать деревья.

Зацвела ольха, значит, пора засевать гречиху.

Нельзя Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, иначе последствий не избежать. 

Именинники: Леонид, Михаил, Павел, Галина, Ника, 

Напомним,

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