30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 апреля является 121 днем года, до конца года осталось 245 дней

Какой праздник 30 апреля 2020?        

Памятные даты 30 апреля, годовщины и события

В 311 году в Риме официально разрешили исповедовать христианство.

В 1722 году в английских газетах впервые упомянули бильярд. 

В 1789 году американский президент Джордж Вашингтон прошел инаугурацию. 

В 1854 году в Бразилии запустили железную дорогу. 

В 1945 году покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.

Знаменитости, родившиеся 30 апреля 

30 апреля родились датский режиссер Ларс фон Триер, актрисы Кирстен Данст и Галь Гадот.

Какой сегодня церковный праздник

  • Преподобного Акакия.

Что сегодня нельзя делать 

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Ежегодно 30 апреля наши предки вспоминают игумена Соловецкого, который считался покровителем пчеловодства. 

В народе полагают, что в этот день нельзя надевать новые вещи, иначе они принесут несчастье. 

Сновидения лучше никому не рассказывать.

В ночь на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь, в это время нельзя смотреть в зеркало, поскольку открываются ворота в потусторонний мир.  

Приметы на 30 апреля 

Если пчелы садятся на вишневый цвет, ожидается урожай вишни.

Пчелы ленивые, значит, меда будет мало в этом году.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Рано утром идет дождь, днем будет без осадков.

Именинники: Адриан, Александр, Федор, Семен. 

Напомним,

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