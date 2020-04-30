30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 апреля является 121 днем года, до конца года осталось 245 дней
Какой праздник 30 апреля 2020?
- День пограничника,
- Международный день джаза.
- День ребенка в Мексике,
- День рождения короля в Швеции.
Памятные даты 30 апреля, годовщины и события
В 311 году в Риме официально разрешили исповедовать христианство.
В 1722 году в английских газетах впервые упомянули бильярд.
В 1789 году американский президент Джордж Вашингтон прошел инаугурацию.
В 1854 году в Бразилии запустили железную дорогу.
В 1945 году покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.
Знаменитости, родившиеся 30 апреля
30 апреля родились датский режиссер Ларс фон Триер, актрисы Кирстен Данст и Галь Гадот.
Какой сегодня церковный праздник
- Преподобного Акакия.
Что сегодня нельзя делать
В народе полагают, что в этот день нельзя надевать новые вещи, иначе они принесут несчастье.
Сновидения лучше никому не рассказывать.
В ночь на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь, в это время нельзя смотреть в зеркало, поскольку открываются ворота в потусторонний мир.
Приметы на 30 апреля
Если пчелы садятся на вишневый цвет, ожидается урожай вишни.
Пчелы ленивые, значит, меда будет мало в этом году.
Грачи играют – на хорошую погоду.
Рано утром идет дождь, днем будет без осадков.
Именинники: Адриан, Александр, Федор, Семен.
Напомним,