1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 мая является 122 днем года, до конца года осталось 244 дня.

Какой праздник 1 мая 2020?

Праздник труда,

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Майский праздник (Германия),

Праздник единства (Казахстан).

Всемирный день борьбы с астмой.

Памятные даты 1 мая, годовщины и события

В 1836 году в Санкт-Петербурге прошла премьера пьесы Николая Гоголя "Ревизор".

В 1899 году в продаже впервые появился аспирин.

В 1979 году музыкант Элтон Джон выступил в Израиле, став первым из звезд эстрады мирового масштаба, кто дал там концерт.

Знаменитости, родившиеся 1 мая

1 мая родились британский актер Джейми Дорнан, гитарист и композитор, участник финской рок-группы «The Rasmus» Паули Рантасалми.

Какой сегодня церковный праздник

преподобного Иоанна Солунского.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 1 мая

В этот день наши предки старались проводить время дома, нельзя никому рассказывать о своих снах, ссориться и надевать одежду черного цвета, чтобы не привлечь несчастье.

Наши предки считали, что высаживать гречиху стоит, если зацвела ольха.

Кукушка долго кует – к теплу.

Теплая погода в первый день месяца – к похолоданию во второй половине.

Когда высаживали семена и рассаду, то загадывали желание.

Именинники: Михаил, Ефим, Иван, Виктор.

Напомним,