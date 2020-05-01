1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 мая является 122 днем года, до конца года осталось 244 дня.
Какой праздник 1 мая 2020?
- Праздник труда,
- Майский праздник (Германия),
- Праздник единства (Казахстан).
- Всемирный день борьбы с астмой.
Памятные даты 1 мая, годовщины и события
В 1836 году в Санкт-Петербурге прошла премьера пьесы Николая Гоголя "Ревизор".
В 1899 году в продаже впервые появился аспирин.
В 1979 году музыкант Элтон Джон выступил в Израиле, став первым из звезд эстрады мирового масштаба, кто дал там концерт.
Знаменитости, родившиеся 1 мая
1 мая родились британский актер Джейми Дорнан, гитарист и композитор, участник финской рок-группы «The Rasmus» Паули Рантасалми.
Какой сегодня церковный праздник
- преподобного Иоанна Солунского.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 1 мая
Наши предки считали, что высаживать гречиху стоит, если зацвела ольха.
Кукушка долго кует – к теплу.
Теплая погода в первый день месяца – к похолоданию во второй половине.
Когда высаживали семена и рассаду, то загадывали желание.
Именинники: Михаил, Ефим, Иван, Виктор.
Напомним,