4 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться? Дернт
4 мая является 125 днем года, до конца года осталось 241 день.
Какой праздник 4 мая 2020?
- День Звездных войн,
- День зелени,
- День поминовения (Нидерланды).
Памятные даты 4 мая, годовщины и события
В 1927 году в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит премию «Оскар».
В 1944 году в США отменены ограничения на торговлю мясом.
В 1979 году Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.
В 1994 году депутаты Европейского парламента проголосовали за полноправное членство Финляндии, Норвегии, Австрии и Швеции в Европейском союзе.
Знаменитости, родившиеся 4 мая
4 мая родились британская актриса Одри Хепберн, украинская певица Анастасия Каменских, гитарист американской рок-группы «Green Day» Майк Дернт.
Какой сегодня церковный праздник
- Седмица 3-я по Пасхе., день памяти Ианнуария, епископа Беневентского.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 4 мая
Чем раньше зацветет черемуха, тем более жарким будет лето.
Дождь идет из высоких туч, земля не будет страдать от засухи.
Тополиный пух уже появился, пора высаживать огурцы.
Мерцают звезды, а утром возникли тучи, ожидайте в полдень грозу.
Именинники: Денис, Федор, Яков.
Напомним,