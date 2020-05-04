4 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться? Дернт

4 мая является 125 днем года, до конца года осталось 241 день.

Какой праздник 4 мая 2020?

День Звездных войн,

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День зелени,

День поминовения (Нидерланды).

Памятные даты 4 мая, годовщины и события

В 1927 году в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит премию «Оскар».

В 1944 году в США отменены ограничения на торговлю мясом.

В 1979 году Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.

В 1994 году депутаты Европейского парламента проголосовали за полноправное членство Финляндии, Норвегии, Австрии и Швеции в Европейском союзе.

Знаменитости, родившиеся 4 мая

4 мая родились британская актриса Одри Хепберн, украинская певица Анастасия Каменских, гитарист американской рок-группы «Green Day» Майк Дернт.

Какой сегодня церковный праздник

Седмица 3-я по Пасхе., день памяти Ианнуария, епископа Беневентского.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 4 мая

Наши предки верили, что весной просыпается не только природа, но и нечистые силы. Поэтому желательно не бродить по лесам, не подходить к водоемам, а дом защищать.

Чем раньше зацветет черемуха, тем более жарким будет лето.

Дождь идет из высоких туч, земля не будет страдать от засухи.

Тополиный пух уже появился, пора высаживать огурцы.

Мерцают звезды, а утром возникли тучи, ожидайте в полдень грозу.

Именинники: Денис, Федор, Яков.

Напомним,