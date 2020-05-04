4 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 мая 2020 00:30 Алла Лысак
4 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться? Дернт

4 мая является 125 днем года, до конца года осталось 241 день. 

Какой праздник 4 мая 2020?            

Памятные даты 4 мая, годовщины и события

В 1927 году в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит премию «Оскар».

В 1944 году в США отменены ограничения на торговлю мясом.

В 1979 году Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.

В 1994 году депутаты Европейского парламента проголосовали за полноправное членство Финляндии, Норвегии, Австрии и Швеции в Европейском союзе.

Знаменитости, родившиеся 4 мая

4 мая родились британская актриса Одри Хепберн, украинская певица Анастасия Каменских, гитарист американской рок-группы «Green Day» Майк Дернт.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Седмица 3-я по Пасхе., день памяти Ианнуария, епископа Беневентского.

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки верили, что весной просыпается не только природа, но и нечистые силы. Поэтому желательно не бродить по лесам, не подходить к водоемам, а дом защищать.

Приметы на 4 мая

Чем раньше зацветет черемуха, тем более жарким будет лето.

Дождь идет из высоких туч, земля не будет страдать от засухи.

Тополиный пух уже появился, пора высаживать огурцы. 

Мерцают звезды, а утром возникли тучи, ожидайте в полдень грозу. 

Именинники: Денис, Федор, Яков. 

Напомним,

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