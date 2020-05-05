5 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 мая является 126 днем года, до конца года осталось 249 дней.
Какой праздник 5 мая 2020?
- Международный день борьбы за права инвалидов,
- Международный день акушерки,
- День борьбы с астмой.
Памятные даты 5 мая, годовщины и события
В 1921 году в Париже состоялась презентация духов «Шанель №5».
В 1945 году Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов.
В 1949 году создан политический орган Совет Европы.
В 2020 году ущерб от нового компьютерного вируса под названием "Я люблю тебя" превысил 1 миллиард долларов лишь в Северной Америке.
Знаменитости, родившиеся 5 мая
5 мая родились английская певица и автор песен Адель, британский поп-певец и музыкант Крейг Дэвид, актер Генри Кавилл.
Какой сегодня церковный праздник
- Православные чтят память апостола Варфоломея.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 5 мая
Если вечером западная часть неба чистая, дождя ждать не следует.
Небо в барашках, значит, будет дождь.
Именинники: Виталий, Всеволод, Лука.
Напомним,