5 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 мая является 126 днем года, до конца года осталось 249 дней.

Какой праздник 5 мая 2020?

Международный день борьбы за права инвалидов,

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Международный день акушерки,

День борьбы с астмой.

Памятные даты 5 мая, годовщины и события

В 1921 году в Париже состоялась презентация духов «Шанель №5».

В 1945 году Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов.

В 1949 году создан политический орган Совет Европы.

В 2020 году ущерб от нового компьютерного вируса под названием "Я люблю тебя" превысил 1 миллиард долларов лишь в Северной Америке.

Знаменитости, родившиеся 5 мая

5 мая родились английская певица и автор песен Адель, британский поп-певец и музыкант Крейг Дэвид, актер Генри Кавилл.

Какой сегодня церковный праздник

Православные чтят память апостола Варфоломея.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 5 мая

Наши предки верили, что запрещено идти против святых, творить зло и сквернословить. Они считали, что люди, которые нарушат заповеди, получат наказание сразу.

Если вечером западная часть неба чистая, дождя ждать не следует.

Небо в барашках, значит, будет дождь.

Именинники: Виталий, Всеволод, Лука.

Напомним,