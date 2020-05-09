9 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 мая 2020 00:30 Алла Лысак
9 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 мая является 130 днем года, до конца года осталось 245 дней. 

Какой праздник 9 мая 2020?           

Памятные даты 9 мая, годовщины и события

В 1936 году Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии.

В 1958 году в Сан-Франциско (в нём разворачивается действие фильма) состоялась премьера фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»

В 1964 году во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнитель — Луи Армстронг с песней «Hello, Dolly».

В 2018 году в Кении прорыв дамбы привел к гибели 48 человек.

Знаменитости, родившиеся 9 мая

9 мая родились американский певец Билли Джоэл и вокалист британской группы Depeche Mode Дэвид Гаан.

Какой сегодня церковный праздник

  •   Святителя Стефана, епископа Великопермского.

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки верили, что стрижка или окрашивание волос в этот день могут спровоцировать ссору и неприятности. 

Приметы на 9 мая

Если кукушка кует, снова пойдет дождь.

Кукушка кует часто и громко, ожидается хорошая погода.

Роса обещает хороший урожай проса.

Если утро ясное, погода будет хорошей!

Именинники:  Василий, Иван, Николай, Петр.

Напомним,

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