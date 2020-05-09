9 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 мая является 130 днем года, до конца года осталось 245 дней.
Какой праздник 9 мая 2020?
- День Европы,
- Международный день пикника.
- Международный день музыкантов, которые играют на улицах.
Памятные даты 9 мая, годовщины и события
В 1936 году Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии.
В 1958 году в Сан-Франциско (в нём разворачивается действие фильма) состоялась премьера фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»
В 1964 году во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнитель — Луи Армстронг с песней «Hello, Dolly».
В 2018 году в Кении прорыв дамбы привел к гибели 48 человек.
Знаменитости, родившиеся 9 мая
9 мая родились американский певец Билли Джоэл и вокалист британской группы Depeche Mode Дэвид Гаан.
Какой сегодня церковный праздник
- Святителя Стефана, епископа Великопермского.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 9 мая
Если кукушка кует, снова пойдет дождь.
Кукушка кует часто и громко, ожидается хорошая погода.
Роса обещает хороший урожай проса.
Если утро ясное, погода будет хорошей!
Именинники: Василий, Иван, Николай, Петр.
Напомним,