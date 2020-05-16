16 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 мая является 137 днем года, до конца года осталось 229 дней.
Какой праздник 16 мая 2020?
- Международный день памяти людей, скончавшихся от СПИДа,
- Всемирный день электросвязи,
- День борьбы с гомофобией.
Памятные даты 16 мая, годовщины и события
В 1648 году Богдан Хмельницкий победил войска Речи Посполитой.
В 1744 году Елизавета Петровна отменила в России смертную казнь.
В 1863 году в Одессе начали строить железную дорогу.
В 1929 году в Голливуде состоялось первое вручение премии Оскар.
В 2004 году Руслана выиграла Евровидение.
Кто родился 16 мая
16 мая родились американская актриса и модель Меган Фокс, американская актриса Тори Спеллинг.
Какой сегодня церковный праздник
- Марфа рассадница
Что сегодня можно и нельзя делать
Перед посадкой культуры кропили водой, чтобы защитить их от вредителей.
Приметы на 16 мая
Ясная погода, к большому урожаю огурцов.
Если гуси крылья поднимают, будет буря.
Дуб раньше ясеня листья распустил, лето будет засушливым.
Именинники: Петр, Тимофей, Ульяна.
Напомним,