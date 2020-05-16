16 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 мая 2020 00:30 Алла Лысак
16 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 мая является 137 днем года, до конца года осталось 229 дней.

Какой праздник 16 мая 2020?                

Памятные даты 16 мая, годовщины и события

В 1648 году Богдан Хмельницкий победил войска Речи Посполитой. 

В 1744 году Елизавета Петровна отменила в России смертную казнь.

В 1863 году в Одессе начали строить железную дорогу.

В 1929 году в Голливуде состоялось первое вручение премии Оскар. 

В 2004 году Руслана выиграла Евровидение. 

Кто родился 16 мая

16 мая родились американская актриса и модель Меган Фокс, американская актриса Тори Спеллинг.

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Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки традиционно уделяли время в этот день работам в огороде. Они засевали землю разными овощными культурами, а посадка молочной капусты считалась обязательной для каждого хозяйства. 

Перед посадкой культуры кропили водой, чтобы защитить их от вредителей. 

Приметы на 16 мая

Ясная погода, к большому урожаю огурцов.

Если гуси крылья поднимают, будет буря.

Дуб раньше ясеня листья распустил, лето будет засушливым. 

Именинники: Петр, Тимофей, Ульяна.

Напомним,

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