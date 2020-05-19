19 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 мая 2020 00:30 Алла Лысак
19 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 мая является 140 днем года, до конца года осталось 226 дней.

Какой праздник 19 мая 2020?                   

Памятные даты 18 мая, годовщины и события

В 1649 году Англию провозгласили республикой.

В 1802 году во Франции организовали орден Почетного легиона.

В 1815 году Женева стала частью Швейцарской конфедерации.

В 1922 году в СССР учредили пионерскую организацию.

Кто родился 19 мая

19 мая родились футболист Андреа Пирло, актриса Лили Коул, певица Наталья Орейро.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Святой Иов (Горошник).

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Сегодня наши предки начинали сеять горох. 

Считалось, что в этот день должна быть роса, иначе растения на огороде не дадут урожай. Она считалась полезной для всего живого, утром и дети, и взрослые обязательно ходили по росистой траве.

Ссориться с близкими запрещено, нежелательно планировать поездки. 

Приметы на 19 мая

Теплая ночь говорит о том, что огурцов будет много.

Если росы утром нет, погода кардинально изменится.

Туман на рассвете, к осадкам. 

Именинники: Василий, Денис, Иов, Марфа.

Напомним,

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