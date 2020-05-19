19 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 мая является 140 днем года, до конца года осталось 226 дней.
Какой праздник 19 мая 2020?
Памятные даты 18 мая, годовщины и события
В 1649 году Англию провозгласили республикой.
В 1802 году во Франции организовали орден Почетного легиона.
В 1815 году Женева стала частью Швейцарской конфедерации.
В 1922 году в СССР учредили пионерскую организацию.
Кто родился 19 мая
19 мая родились футболист Андреа Пирло, актриса Лили Коул, певица Наталья Орейро.
Какой сегодня церковный праздник
- Святой Иов (Горошник).
Что сегодня можно и нельзя делать
Считалось, что в этот день должна быть роса, иначе растения на огороде не дадут урожай. Она считалась полезной для всего живого, утром и дети, и взрослые обязательно ходили по росистой траве.
Ссориться с близкими запрещено, нежелательно планировать поездки.
Приметы на 19 мая
Теплая ночь говорит о том, что огурцов будет много.
Если росы утром нет, погода кардинально изменится.
Туман на рассвете, к осадкам.
Именинники: Василий, Денис, Иов, Марфа.
Напомним,