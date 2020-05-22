22 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 мая является 143 днем года, до конца года осталось 223 дня.
Какой праздник 22 мая 2020?
- Международный день биологического разнообразия по эгидой ООН.
- День Республики (на Шри-Ланке).
Памятные даты 22 мая, годовщины и события
В 1892 году американский дантист Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.
В 1921 году в Чикаго начали штрафовать женщин в коротких юбках.
В 1977 году легендарный Восточный экспресс, упомянутый в романе Агаты Кристи, отправился в последний рейс.
В 1990 году корпорация Microsoft выпустила программную оболочку Windows 3.0
Кто родился 22 мая
22 мая родились актриса Наоми Кэмпбелл, украинский поэт Юрий Рыбчинский.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Угодника.
Что сегодня можно и нельзя делать
Желательно сегодня помолиться святому Николаю, его следует просить о семейном счастье, благополучии и здоровье.
Запрета на труд нет, он приветствуется, можете заняться генеральной уборкой.
По поверьем, в этот день необходимо умыться первой росой, чтобы обеспечить себе запас сил и здоровья на год, а купаться в водоемах еще рано.
Приметы на 22 мая
Не успели посадить до Николая картофель, урожая не будет.
Если завтра пойдет дождь, лето может быть ненастным.
Идет дождь 22 мая, к богатому урожаю.
Жабы квакают, уродит овес.
Именинники: Николай, Христофор.
Напомним,