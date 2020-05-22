22 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 мая является 143 днем года, до конца года осталось 223 дня.

Какой праздник 22 мая 2020?

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Международный день биологического разнообразия по эгидой ООН.

День Республики (на Шри-Ланке).

Памятные даты 22 мая, годовщины и события

В 1892 году американский дантист Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

В 1921 году в Чикаго начали штрафовать женщин в коротких юбках.

В 1977 году легендарный Восточный экспресс, упомянутый в романе Агаты Кристи, отправился в последний рейс.

В 1990 году корпорация Microsoft выпустила программную оболочку Windows 3.0

Кто родился 22 мая

22 мая родились актриса Наоми Кэмпбелл, украинский поэт Юрий Рыбчинский.

22 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

Памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Угодника.

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки считали, что трава начинала активно расти именно с 22 мая, домашний скот, наконец, мог питаться без ограничений.

Желательно сегодня помолиться святому Николаю, его следует просить о семейном счастье, благополучии и здоровье.

Запрета на труд нет, он приветствуется, можете заняться генеральной уборкой.

По поверьем, в этот день необходимо умыться первой росой, чтобы обеспечить себе запас сил и здоровья на год, а купаться в водоемах еще рано.

Приметы на 22 мая

Не успели посадить до Николая картофель, урожая не будет.

Если завтра пойдет дождь, лето может быть ненастным.

Идет дождь 22 мая, к богатому урожаю.

Жабы квакают, уродит овес.

Именинники: Николай, Христофор.

22 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,