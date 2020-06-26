26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 июня 2020 00:30 Алла Лысак
26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

26 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 июня является 135 днем года, до конца года осталось 190 дней.

Какой праздник 26 июня 2020?  

Памятные даты 26 июня, годовщины и события

В 1960 году Мадагаскар стал независимым от Франции.

В 1961 году в Дании свинья родила более 30 поросят, установив мировой рекорд. 

В 1974 году в Огайо продали первый в мире товар со штрих-кодом. 

В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории США.

Кто родился 26 июня 

26 июня родились американский режиссер Пол Томас Андерсон, американский актер Ченнинг Татум. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти мученицы Акилины

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки старались этот день посвятить сбору земляники, некоторые сеяли гречиху (по срокам это было оптимально). В украинских селах ранее отмечали день каш, готовили разнообразные крупы и выставляли их на улицу, чтобы малоимущие могли поесть.

Приметы на 26 июня

На Акулину нельзя пить молоко, якобы оно становится вредным для здоровья.

Нельзя сегодня работать, иначе гречки не будет.

Если поздние огурцы уже созрели для посева, значит, урожай будет вкусным. 

Не стоит ходить в лес, комары покусают. 

Именинники:  Анна, Антонина, Иван, Савва. 

Напомним,

Облако тегов

праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 26 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK