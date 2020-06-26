26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 июня является 135 днем года, до конца года осталось 190 дней.

Какой праздник 26 июня 2020?

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День борьбы со злоупотреблением наркотиками (ООН),

День независимости Мадагаскара.

Памятные даты 26 июня, годовщины и события

В 1960 году Мадагаскар стал независимым от Франции.

В 1961 году в Дании свинья родила более 30 поросят, установив мировой рекорд.

В 1974 году в Огайо продали первый в мире товар со штрих-кодом.

В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории США.

Кто родился 26 июня

26 июня родились американский режиссер Пол Томас Андерсон, американский актер Ченнинг Татум.

Какой сегодня церковный праздник

День памяти мученицы Акилины

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 26 июня

Наши предки старались этот день посвятить сбору земляники, некоторые сеяли гречиху (по срокам это было оптимально). В украинских селах ранее отмечали день каш, готовили разнообразные крупы и выставляли их на улицу, чтобы малоимущие могли поесть.

На Акулину нельзя пить молоко, якобы оно становится вредным для здоровья.

Нельзя сегодня работать, иначе гречки не будет.

Если поздние огурцы уже созрели для посева, значит, урожай будет вкусным.

Не стоит ходить в лес, комары покусают.

Именинники: Анна, Антонина, Иван, Савва.

Напомним,