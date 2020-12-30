Как будут работать в Украине на Новый год банки, почта, магазины и кафе
Уже завтра ночью Украина встретит Новый год, как в это время будут работать стратегические объекты?
Новый год отмечать наша страна будет без концертов на городских площадях, все развлекательные мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса. К слову, по этому пункту Украина солидарна со всем остальным миром, так что встречать 2021 год будем тихо, по-домашнему уютно и лампово.
Как в январе будет работать транспорт
Междугородний, межобластной транспорт продолжает работать в условиях ограничений оранжевой зоны.
Работа кафе и ресторанов на Новый год
Кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь не до 01:00 ночи, а до 07:00 утра.
Однако любые банкеты, мастер-классы и праздничные мероприятия несут в себе угрозу заражения, медики призывают остаться дома.
Как работают магазины 31 декабря
Почта: график работа на новогодние праздники
Все почтовые операторы Украины будут работать 31 декабря по сокращенному графику.
1 января – это вселенский выходной, отправить или получить посылку в этот день не получится. Еще один выходной запланирован на Рождество, 7 января.
Как будут работать банки на Новый год
Напомним,