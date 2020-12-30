Как будут работать в Украине на Новый год банки, почта, магазины и кафе

Как будут работать в Украине на Новый год банки, почта, магазины и другие заведения

Уже завтра ночью Украина встретит Новый год, как в это время будут работать стратегические объекты?

Новый год отмечать наша страна будет без концертов на городских площадях, все развлекательные мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса. К слову, по этому пункту Украина солидарна со всем остальным миром, так что встречать 2021 год будем тихо, по-домашнему уютно и лампово.

Как в январе будет работать транспорт

С 31 декабря и до конца января общественный транспорт будет работать с ограничением числа пассажиров – только на местах сидения. Попасть в автобус или в метро можно будет с маской на лице, которая должна закрывать как рот, так и нос.

Междугородний, межобластной транспорт продолжает работать в условиях ограничений оранжевой зоны.

Работа кафе и ресторанов на Новый год

Кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь не до 01:00 ночи, а до 07:00 утра.

Однако любые банкеты, мастер-классы и праздничные мероприятия несут в себе угрозу заражения, медики призывают остаться дома.

Как будут работать в Украине на Новый год банки, почта, магазины и другие заведения / pixabay.com

Как работают магазины 31 декабря

Почта: график работа на новогодние праздники

Новый год внесет определенные коррективы и в работу магазинов. Поскольку день считается предпраздничным, то магазины закроются раньше обычного – минимум на 1 час (смотрите расписание торговой точки).

Все почтовые операторы Украины будут работать 31 декабря по сокращенному графику.

1 января – это вселенский выходной, отправить или получить посылку в этот день не получится. Еще один выходной запланирован на Рождество, 7 января.

Как будут работать банки на Новый год

Банки будут работать по расписанию выходных дней, 31 декабря будет рабочим днем, но финансовые операции желательно проводить до 14:00, в обратном случае, возможно, придется ждать завершения транзакции вашей вплоть до понедельника, 3 января.

Как будут работать в Украине на Новый год банки, почта, магазины и другие заведения / pixabay.com

Напомним,