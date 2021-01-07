7 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 января является 7 днем года, до конца года осталось 358 дней.
Какой праздник 7 января 2021?
Памятные даты 7 января, годовщины и события
В 1610 году Галилео Галилей открыл четыре спутника Юпитера.
В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом стали первыми людьми, пересекшими Ла-Манш на воздушном шаре.
В 1839 году физик Франсуа Араго презентовал на заседании Парижской академии наук явление дагеротипии (день изобретения фотографии).
В 1928 году успешно поднялся в воздух самолет У-2 (в народе кукурузник).
Кто родился 7 января
7 января родились английский химик Джон Эрнст Уокер, ирландский актер Роберт Шиэн.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Рождество Христово
Что сегодня нельзя делатькутья.
На Рождество нельзя убирать и заниматься домашней работой, под запретом ругань, крики и переезд в другой дом.
Приметы на Рождество
Если потеряете на Рождество какую-то вещь, убытки будут сопровождать весь год.
Много звезд на небе, к богатому году.
Найти вещь на Рождество — получить финансовое вознаграждение.
Если пошел на Рождество снег, год будет удачным.
Разлить чай или кофе за столом, к приятным новостям.
Именинники:
- Леонид и Мария.