7 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 января 2021 00:20 Алла Лысак
7 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

7 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 января является 7 днем года, до конца года осталось 358 дней.

Какой праздник 7 января 2021?   

Памятные даты 7 января, годовщины и события 

В 1610 году Галилео Галилей открыл четыре спутника Юпитера. 

В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом стали первыми людьми, пересекшими Ла-Манш на воздушном шаре.

В 1839 году физик Франсуа Араго презентовал на заседании Парижской академии наук явление дагеротипии (день изобретения фотографии).

В 1928 году успешно поднялся в воздух самолет У-2 (в народе кукурузник). 

7 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Кто родился 7 января

7 января родились английский химик Джон Эрнст Уокер, ирландский актер Роберт Шиэн.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Рождество Христово

Что сегодня нельзя делать 

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Православные христиане отмечают Рождество Христово. В этот день принято принимать у себя гостей, собираться за большим столом. Отпразднуйте Рождество легко и беззаботно, чтобы был таким и весь год. На столе обязательно должна быть кутья

На Рождество нельзя убирать и заниматься домашней работой, под запретом ругань, крики и переезд в другой дом. 

Приметы на Рождество

Если потеряете на Рождество какую-то вещь, убытки будут сопровождать весь год.

Много звезд на небе, к богатому году.

Найти вещь на Рождество — получить финансовое вознаграждение.

Если пошел на Рождество снег, год будет удачным. 

Разлить чай или кофе за столом, к приятным новостям. 

Именинники: 

  •  Леонид и Мария.

7 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,

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