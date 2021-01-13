Поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

13 января 2021 10:10 Алла Лысак
Поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе
Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе
pixabay.com

Собрали для вас лучшие поздравления со старым Новым годом 2021!

Поздравления со старым Новым годом в стихах

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В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

***

Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!

***

В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!

***

Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

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Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнёт.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он — утеха!

***

Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.

***

Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень
И с утра «Боржоми» пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...

Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в прозе

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

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Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год.

И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям.

Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. 

***

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно!

***

В Старый Новый год примите самые теплые пожелания!

Пускай дом будет наполнен уютом и благополучием. Пускай в семье царит взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пускай все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, грандиозных планов и возможностей для осуществления желаний!

***

Старый Новый Год — это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими.

И пусть он порадует Вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа Ваша будет полна праздника. 

***

Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия.

Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

***

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Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,

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