Поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

Собрали для вас лучшие поздравления со старым Новым годом 2021!

Поздравления со старым Новым годом в стихах

В этот Старый Новый годПожелаю снова:Пусть он счастье принесет,Будут все здоровы.Пусть сбываются мечтыИ желанья Ваши,Чтобы жизнь со всех сторонСтановилась краше!

***

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.



Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.



Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.



Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.



Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.



Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

Приходит Старый Новый год,Он много тайн в себе несет.Задумайтесь вы о быломДа позабудьте о плохом.Раскройте душу счастью, свету,А лучше повода и нету,Ведь новый наступает год,Он с нового листа начнёт.Красивой жизни вам, успеха,Радости, поводов для смеха.У всех нас праздник, он — утеха!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!



Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.



А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

***

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.



Кто-то держится за печень

И с утра «Боржоми» пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот...



Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.



Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в прозе

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год.

И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям.

Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие.

***

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно!

***

В Старый Новый год примите самые теплые пожелания!

Пускай дом будет наполнен уютом и благополучием. Пускай в семье царит взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пускай все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, грандиозных планов и возможностей для осуществления желаний!

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Старый Новый Год — это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими.

И пусть он порадует Вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа Ваша будет полна праздника.

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Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия.

Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

***

Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью!

Поздравления со старым Новым годом 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,