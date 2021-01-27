Поздравления с днем рождения для подруги в стихах и прозе

Предлагаем вам подборку интересных, трогательных и веселых поздравления с днем рождения подруге.

Поздравления для подруги с днем рождения в стихах

Танцуй, гуляй и веселись,Пусть мимо не проходит жизнь.В любви купайся, будь собойИ просто следуй за мечтой.Пусть твой звучит веселый смех,В делах пусть ждет тебя успех.Желаю я красивой бытьИ ни секунды не грустить!В твой день рождения и всегдаПусть обойдет тебя беда.Достаток, радость и уютПускай же в гости заглянут.Тебе хочу я пожелатьБыть сильной и не унывать.Пусть только солнце за окном,А в жизни будет всё пучком!

***

Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На всё хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!



Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой

И пусть везет всегда в судьбе!

***

Будь красива, словно дива,

Как шампанское — игрива,

Словно кошка — грациозна,

Как эпоха — грандиозна,

Как мечта — неповторима,

Как богиня будь любима.

Будь во всём нетривиальна,

Креативна, сексуальна,

Притягательна, желанна,

Бесподобна, долгожданна.

Будь нежна и романтична,

Нереальна, феерична.

Пусть в любви, семье, достатке

Не случатся неполадки.

Ты живи на всю катушку!

С днем рождения, подружка!

***

С днем рождения, подруга!

Ты мне очень дорога.

В жизни словно лучик света,

Путеводная звезда.



Я желаю тебе счастья —

В жизни, в личном, да во всём.

Обойдут тебя ненастья,

Смехом пусть наполнен дом.



А еще тебе — успеха,

Чтоб всегда, во всём везло.

В полной лодочке везенья

По теченью чтоб несло.



И чтоб лет так в 90,

Позвонив тебе, сказать:

«Ну, так что, моя подруга,

Пошли пенсию гулять?».

***

От души тебе желаюВ счастье солнечном купатьсяИ всегда такой красивой,Лучезарной оставаться!Пусть глаза твои сияютРадостью и вдохновеньем,Пусть душа тревог не знает!Поздравляю с днем рождения!

Поздравления с днем ​​рождения подруге / pixabay.com

***

У тебя сегодня праздник,

Поздравляю с этим днем.

Я желаю в день рождения

Окружить тебя добром.



Будь любимой, милой, яркой,

Никогда не унывай.

Своим светлым оптимизмом

Всех в округе заряжай.



С днем рождения, подруга,

Поздравления прими.

А о возрасте не думай,

У тебя всё впереди.

***

С тобой не первый день знакомы,

Друг друга знаем от и до.

И радостью с тобой делились,

И вдруг нагрянувшей нуждой.



Не просто ты моя подруга,

А очень близкий человек.

И верю, что душой и сердцем

Мы связаны с тобой навек.



На праздник твой, на день рожденья

Так много пожелать хочу!

Любви, здоровья, счастья, денег...

(А всем врагам — по кирпичу!)



Чтоб ты была душой спокойной

И расцветала красотой,

И пусть в реальность превратится

Всё то, что кажется мечтой!

***

Подруга, с днем рождения! И масса пожеланий:

Отменного здоровья, любви, цветов, мечтаний,

Заливистого смеха — по поводу и без,

Добра, тепла, успехов, больших тебе чудес!

Родная, хоть с тобою мы вовсе не родня,

А человека в мире нет ближе для меня.

Во всем всегда поможешь, поддержишь, подбодришь.

Обиды ты не держишь, о прошлом не грустишь.

К тебе, моя подруга, я снова обращусь:

... я у тебя, родная, любить и жить учусь.

Рядом с тобой по жизни приятно мне идти.

Умеешь ты, подруга, всех за собой вести!

Поздравления с днем рождения подруге в прозе

Моя дорогая, искренне поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлива, с годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых воспоминаний. Этот день только твой!

***

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления с днем рождения! Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного человеческого и, главное, женского счастья. Всегда оставайся такой же жизнерадостной, оптимистичной и энергичной. Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере. Пусть рядом всегда будут находиться твои родные и близкие, которые будут вдохновлять тебя и помогать осуществлять твои мечты.

Спустя несколько десятков лет я надеюсь увидеть тебя такой же счастливой и преисполненной вдохновения, как и сегодня.

Поздравления с днем ​​рождения подруге / pixabay.com

***

Дорогая подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе внимания, заботы, любви, поддержки, честности и искренности. Пусть каждая твоя мечта исполнится и принесет большое удовольствие. Будь здорова, любима, красива и заразительно счастлива! Пусть все твои желания непременно осуществятся.

Ты заслуживаешь звезд с неба! Улыбнись, сегодня твой день!

***

С днем рождения, милая подруга! Желаю тебе всегда идти по жизни с улыбкой. Пусть во всех твоих начинаниях тебе сопутствует успех. Безмерного счастья, крепкого здоровья и страстной любви. Пусть неудачи обходят тебя стороной, а гармония и радость не покидает тебя. Желаю тебе всегда оставаться собой и не останавливаться на достигнутом. Пусть лучи солнца ворвутся в твою жизнь с бешеной скоростью и одарят тебя теплом и светом. Желаю только белых полос в жизни. Пусть на твоём пути встречаются только хорошие люди.

Люби и будь любима!

***

С днем рождения, дорогая подруга! Дружба наша бесценна. Нас многое связывает: воспоминания, приключения, события, люди, веселье, жизненные моменты, советы, внимание, улыбки, понимание, обсуждение и многое другое. Неизменно одно: ты в моем сердце — искренне, глубоко и навсегда! Будь счастлива и береги себя. Дари этому свету свою теплоту, открытость, ум. Желаю, чтобы мир всегда отвечал тебе взаимностью и вознаграждал простыми жизненными благами: здоровьем, любовью, родными, красотой мира и подарками судьбы.

***

Радость моя, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы все твои мечты исполнились. Подруга, оставайся таким же чудесным человеком с открытой душой, искренней улыбкой, добрым сердцем и невероятной красотой.

Пусть удача расчищает путь к твоим целям, пусть счастье греет твою душу, а любовь дарит тебе вдохновение и радость!

***

С днем рождения тебя, моя милая подружка!

Пусть этот день будет радостным и волшебным! Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, было крепким, друзья — верными, любовь — большой и светлой. И пусть каждый твой день будет наполнен прекрасными моментами, а ты — самой счастливой! Пусть у тебя все получается и желания исполняются!

Поздравления с днем ​​рождения подруге / pixabay.com

Напомним,