Поздравления с днем рождения для подруги в стихах и прозе
Предлагаем вам подборку интересных, трогательных и веселых поздравления с днем рождения подруге.
Поздравления для подруги с днем рождения в стихах
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаю я красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рождения и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хочу я пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет всё пучком!
***
Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!
***
Будь красива, словно дива,
Как шампанское — игрива,
Словно кошка — грациозна,
Как эпоха — грандиозна,
Как мечта — неповторима,
Как богиня будь любима.
Будь во всём нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!
***
С днем рождения, подруга!
Ты мне очень дорога.
В жизни словно лучик света,
Путеводная звезда.
Я желаю тебе счастья —
В жизни, в личном, да во всём.
Обойдут тебя ненастья,
Смехом пусть наполнен дом.
А еще тебе — успеха,
Чтоб всегда, во всём везло.
В полной лодочке везенья
По теченью чтоб несло.
И чтоб лет так в 90,
Позвонив тебе, сказать:
«Ну, так что, моя подруга,
Пошли пенсию гулять?».
***
В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться!
Пусть глаза твои сияют
Радостью и вдохновеньем,
Пусть душа тревог не знает!
Поздравляю с днем рождения!
***
У тебя сегодня праздник,
Поздравляю с этим днем.
Я желаю в день рождения
Окружить тебя добром.
Будь любимой, милой, яркой,
Никогда не унывай.
Своим светлым оптимизмом
Всех в округе заряжай.
С днем рождения, подруга,
Поздравления прими.
А о возрасте не думай,
У тебя всё впереди.
***
С тобой не первый день знакомы,
Друг друга знаем от и до.
И радостью с тобой делились,
И вдруг нагрянувшей нуждой.
Не просто ты моя подруга,
А очень близкий человек.
И верю, что душой и сердцем
Мы связаны с тобой навек.
На праздник твой, на день рожденья
Так много пожелать хочу!
Любви, здоровья, счастья, денег...
(А всем врагам — по кирпичу!)
Чтоб ты была душой спокойной
И расцветала красотой,
И пусть в реальность превратится
Всё то, что кажется мечтой!
***
Подруга, с днем рождения! И масса пожеланий:
Отменного здоровья, любви, цветов, мечтаний,
Заливистого смеха — по поводу и без,
Добра, тепла, успехов, больших тебе чудес!
Родная, хоть с тобою мы вовсе не родня,
А человека в мире нет ближе для меня.
Во всем всегда поможешь, поддержишь, подбодришь.
Обиды ты не держишь, о прошлом не грустишь.
К тебе, моя подруга, я снова обращусь:
... я у тебя, родная, любить и жить учусь.
Рядом с тобой по жизни приятно мне идти.
Умеешь ты, подруга, всех за собой вести!
Поздравления с днем рождения подруге в прозе
***
Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления с днем рождения! Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного человеческого и, главное, женского счастья. Всегда оставайся такой же жизнерадостной, оптимистичной и энергичной. Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере. Пусть рядом всегда будут находиться твои родные и близкие, которые будут вдохновлять тебя и помогать осуществлять твои мечты.
Спустя несколько десятков лет я надеюсь увидеть тебя такой же счастливой и преисполненной вдохновения, как и сегодня.
***
Дорогая подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе внимания, заботы, любви, поддержки, честности и искренности. Пусть каждая твоя мечта исполнится и принесет большое удовольствие. Будь здорова, любима, красива и заразительно счастлива! Пусть все твои желания непременно осуществятся.
Ты заслуживаешь звезд с неба! Улыбнись, сегодня твой день!
***
С днем рождения, милая подруга! Желаю тебе всегда идти по жизни с улыбкой. Пусть во всех твоих начинаниях тебе сопутствует успех. Безмерного счастья, крепкого здоровья и страстной любви. Пусть неудачи обходят тебя стороной, а гармония и радость не покидает тебя. Желаю тебе всегда оставаться собой и не останавливаться на достигнутом. Пусть лучи солнца ворвутся в твою жизнь с бешеной скоростью и одарят тебя теплом и светом. Желаю только белых полос в жизни. Пусть на твоём пути встречаются только хорошие люди.
Люби и будь любима!
***
С днем рождения, дорогая подруга! Дружба наша бесценна. Нас многое связывает: воспоминания, приключения, события, люди, веселье, жизненные моменты, советы, внимание, улыбки, понимание, обсуждение и многое другое. Неизменно одно: ты в моем сердце — искренне, глубоко и навсегда! Будь счастлива и береги себя. Дари этому свету свою теплоту, открытость, ум. Желаю, чтобы мир всегда отвечал тебе взаимностью и вознаграждал простыми жизненными благами: здоровьем, любовью, родными, красотой мира и подарками судьбы.
***
Пусть удача расчищает путь к твоим целям, пусть счастье греет твою душу, а любовь дарит тебе вдохновение и радость!
***
С днем рождения тебя, моя милая подружка!
Пусть этот день будет радостным и волшебным! Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, было крепким, друзья — верными, любовь — большой и светлой. И пусть каждый твой день будет наполнен прекрасными моментами, а ты — самой счастливой! Пусть у тебя все получается и желания исполняются!
Напомним,