Прикольные и трогальные поздравления с Днем студента 2021

25 января, в день святой Татьяны, в Украине принято поздравлять с праздником тех, кто грызет гранит науки в высших учебных заведениях. Поздравьте своих близких с Днем студента, воспользовавшись нашей подборкой!

Быть студентом — это круто.И хочу я пожелать,Чтобы сложные наукиНа «отлично» все сдавать.Чтобы жизнь всегда кипела,А душа от счастья пела,Сессия не омрачала,Только радость доставляла.Творческого вдохновеньяПожелать еще хочу,Чтобы трудные решеньяВсегда были по плечу!

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Кто не был студентом, тому не понять,

Как надоело конспекты писать,

Как надоело не спать до утра,

На лекции нужно ходить нам всегда!



Кто не был студентом, тот не поймет,

Как на стипендию студент месяц живет,

Как сложно зачеты сдавать иногда,

Особенно, если, болит голова!



Кто не был студентом, тому не понять,

Как можно за ночь диплом написать,

Как можно позже его защитить,

Если при этом, ничего не учить!



Поэтому праздник зачетный у нас,

И всех студентов поздравляю сейчас,

Желаю нам счастья, удачи друзья,

Чтоб получать «автомат» нам всегда!

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Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.



Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

Поздравления с Днем студента в стихах и прозе / pixabay.com

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С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь.

Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

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С Днем студента поздравляюИ от всей души желаю,Чтоб хвосты стали короче,Чтоб длиннее были ночи.Преподы чтоб подобрелиИ оценками лишь грели,Чтобы знания прилетали —Сами в голову влезали.Сессию чтоб отменилиИ на отдых заменили.Чтоб стипендию подняли,Просто так ее давали.Будет всё пускай легко,А проблемы — далеко!

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Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, и приведут к любимой и престижной профессии!

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Поздравляю с днем студента! Желаю сдавать все зачеты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным!

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Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!



Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.



Пусть будет в жизни всё отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека — это студенческие годы.

Годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе — главное, внутри не потерять ту нить, что связывает воедино братство. Поздравляю всех студентов — бывших, настоящих и будущих.

И желаю провести этот день так, чтобы было о чём вспоминать целый год, а лучше — всю жизнь!

***

День студента — лучший праздник,Век учись и век гуляй,Но про сессию, проказник,Ты смотри, не забывай.Пусть она легко сдается,Пусть в зачетке — только пять,Пить — не пить? Где взять бабосы? —Не пришлось чтобы решать!Наслаждайся вкусом жизни,Быть студентом — самый смак!Много есть подобных истин.С днем студента! Как-то так.

***

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь.

Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

Поздравления с Днем студента в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,