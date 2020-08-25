Как узнать за штраф ПДД в Украине: ТОП-3 способа

25 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как узнать за штраф ПДД в Украине: ТОП-3 способа
Как узнать за штраф ПДД в Украине: ТОП-3 способа
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Штрафы ПДД – весьма неприятный момент в жизни каждого.

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Еще более неприятен тот факт, что вы далеко не всегда можете знать, где искать штраф. Для этого воспользуйтесь одним из трех способов. 

Электронный кабинет водителя 

На сайте Министерства внутренних дел можно найти отдельный раздел – электронный кабинет водителя. Чтобы туда зайти, согласно инструкциям, требуется пройти идентификацию. Если есть электронная подпись, то она тоже подойдет. Также можно пройти верификацию личности через банк либо MobileID. Наиболее оптимальные варианты – подпись либо банк.

Сайт МВД

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Не всегда есть необходимость заходить в электронный кабинет водителя. Узнать, были ли текущие штрафы, которые требуется оплатить, можно прямо на сайте Министерства внутренних дел. Это очень удобный способ. Необходимо только ввести в специальные поля следующие данные:

  • номер автомобиля;
  • идентификационный номер, серию и номер паспорта человека;
  • серию и номер водительского удостоверения.

Система "Приват24"

Узнать о штрафе через систему "Приват24" – еще один простой способ оплатить сумму. Для этого вам нужно зайти в категорию "Мои платежи" и выбрать функцию "Создать платеж". Далее введите слово "штраф". Затем система самостоятельно предлагает выплатить нужную сумму, воспользовавшись самим постановлением либо индивидуальным налоговым кодом. Если ввести свой ИНН, то можно сразу узнать, есть ли штрафы. Напомним, 

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