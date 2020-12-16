Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь водителю

16 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь водителю
Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь
pixabay.com

Зимой во время снегопада и гололедицы происходит больше дорожно-транспортных происшествий.

Читайте такжеКак не упасть в гололед?
Украинские водители уже на себе почувствовали, какой может быть погода зимой. На замерзшей или заснеженной дороге авто перестает быть таким маневренным и поворотливым, а тормозной путь значительно удлиняется. Что и говорить о водителях, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю.

Как не стать участником аварии в сложных погодных условиях рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Первым делом необходимо подготовить автомобиль к зиме – все-таки заменить резину.

Читайте такжеПотап спас Юрия Горбунова от аварии во время гололеда
Далее водителю советуют выбирать умеренную скорость, если дорога скользкая, не двигаться рывками и особенно внимательно следить за сохранением безопасной дистанции между соседними ТС. Любые рискованные маневры на обледеневшей дороге могут быть непредсказуемыми, поэтому откажитесь от обгонов.

Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь / pixabay.com

Если есть возможность, старайтесь ездить в светлое время суток, когда видимость гораздо лучше.

О чем еще важно помнить?

  • Выбор передачи

Если у вас автоматическая коробка, ориентируйтесь на тахометр, чтобы обороты были в районе 2000-2500 в минуту.

  • Подъемы

Читайте такжеКак ездить во время гололеда: 5 полезных советов
Подъем резкий, а снег глубокий – прислушивайтесь к тому, как работает двигатель. Если обороты перестали соответствовать скорости, вы начали буксовать. Специалисты советуют не двигаться рывками, чтобы не создавать лунки. Если есть возможность раскачайте авто, попросите о помощи других водителей.

  • Начало поездки

Двигайтесь аккуратно, со второй передачи.

Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

автомобиль снегопад гололед гололедица безопасность автомобиль зимой

Материалы по теме

Как не упасть в гололед?
Lifestyle

Как не упасть в гололед?
Как уменьшить расход топлива автомобиля зимой?
АвтоЛеди

Как уменьшить расход топлива автомобиля зимой?
МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт
Новости

МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK