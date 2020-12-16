Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь водителю

Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь

Зимой во время снегопада и гололедицы происходит больше дорожно-транспортных происшествий.

Украинские водители уже на себе почувствовали, какой может быть погода зимой. На замерзшей или заснеженной дороге авто перестает быть таким маневренным и поворотливым, а тормозной путь значительно удлиняется. Что и говорить о водителях, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю.

Как не стать участником аварии в сложных погодных условиях рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Первым делом необходимо подготовить автомобиль к зиме – все-таки заменить резину.

Далее водителю советуют выбирать умеренную скорость, если дорога скользкая, не двигаться рывками и особенно внимательно следить за сохранением безопасной дистанции между соседними ТС. Любые рискованные маневры на обледеневшей дороге могут быть непредсказуемыми, поэтому откажитесь от обгонов.

Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь / pixabay.com

Если есть возможность, старайтесь ездить в светлое время суток, когда видимость гораздо лучше.

О чем еще важно помнить?

Выбор передачи

Если у вас автоматическая коробка, ориентируйтесь на тахометр, чтобы обороты были в районе 2000-2500 в минуту.

Подъемы

Начало поездки

Подъем резкий, а снег глубокий – прислушивайтесь к тому, как работает двигатель. Если обороты перестали соответствовать скорости, вы начали буксовать. Специалисты советуют не двигаться рывками, чтобы не создавать лунки. Если есть возможность раскачайте авто, попросите о помощи других водителей.

Двигайтесь аккуратно, со второй передачи.

Как правильно ездить по гололеду: советы, способные спасти жизнь / pixabay.com

Напомним,