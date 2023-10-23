Правила заміни моторної олії

Сучасні автомобілі складаються з безлічі взаємозалежних систем та механізмів, для справної роботи яких необхідні якісні технічні рідини.

Зокрема, для зниження тертя деталей та уповільнення їхнього зносу в двигун необхідно заливати. Моторне масло 5w30 чи іншого виду. Мастило рівномірно розподіляється по поверхнях і утворює на них стійку плівку, яка полегшує взаємне ковзання металевих поверхонь, сприяє зниженню їхнього нагріву.

Крім цього, моторне масло відводить з плями контакту забруднення, сажу та золу, абразивні частинки, які можуть пошкодити поверхню деталей. Відповідно, з часом мастило забруднюється цими домішками і втрачає початкові властивості. Також відбувається старіння олії, коли після певного терміну експлуатації його характеристики погіршуються. Дуже важливо не пропустити момент, коли технічна рідина потребує заміни. У статті ми розповімо про те, як часто потрібно міняти мастило.

Чим загрожує використання старої моторної олії

Крім найочевидніших негативних наслідків у вигляді прискореного зносу деталей через інтенсивне тертя, існують і інші проблеми, що виникають при несвоєчасній заміні мастила:

формування маслянистих відкладень, які ускладнюють роботу механізмів та підвищують концентрацію токсичних речовин у вихлопних газах;

зниження прохідності масляних каналів через загусання олії та її забруднення.

Тому виробники автомобілів вказують у технічній документації до кожної моделі періодичність, з якою олію слід змінювати. Як правило, першу заміну виконують після завершення обкатування нового авто. У середньому це відповідає 2500 км пробігу. Далі нову технічну рідину рекомендується заливати після кожних 10-15 тисяч пройдених кілометрів.

Коли моторну олію потрібно міняти частіше?

Досвідчені автовласники нерідко воліють замінювати робочу рідину частіше за вказаний термін. Це пов'язано з тим, що двигуни потребують підвищеного захисту через низьку якість палива на заправках, інтенсивних умов експлуатації та інших негативних факторів. Тому водії небезпідставно вважають, що краще заздалегідь купити моторне масло та замінити його, ніж відкладати цю процедуру до останнього.

Частіша заливка нового складу може знадобитися і в інших випадках:

При невеликому обсязі двигуна. У таких агрегатах мастило виробляється швидше. У старих автомобілях, у яких двигуни знаходяться не в ідеальному технічному стані. При експлуатації машини у міських умовах. Під час руху трасою мотор піддається меншим навантаженням, а місті агрегат працює у постійному режимі «старт/стоп». Це сприяє більш інтенсивному виробленню мастила.

Заміна моторного масла має виконуватися вчасно. Це буде запорукою того, що двигун відпрацює заявлений виробником термін і не завдаватиме клопоту. Також важливо заливати в автомобільний мотор якісну технічну рідину, характеристики якої відповідатимуть рекомендаціям виробника.