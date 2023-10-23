Правила заміни моторної олії
Сучасні автомобілі складаються з безлічі взаємозалежних систем та механізмів, для справної роботи яких необхідні якісні технічні рідини.
Крім цього, моторне масло відводить з плями контакту забруднення, сажу та золу, абразивні частинки, які можуть пошкодити поверхню деталей. Відповідно, з часом мастило забруднюється цими домішками і втрачає початкові властивості. Також відбувається старіння олії, коли після певного терміну експлуатації його характеристики погіршуються. Дуже важливо не пропустити момент, коли технічна рідина потребує заміни. У статті ми розповімо про те, як часто потрібно міняти мастило.
Чим загрожує використання старої моторної олії
Крім найочевидніших негативних наслідків у вигляді прискореного зносу деталей через інтенсивне тертя, існують і інші проблеми, що виникають при несвоєчасній заміні мастила:
- формування маслянистих відкладень, які ускладнюють роботу механізмів та підвищують концентрацію токсичних речовин у вихлопних газах;
- зниження прохідності масляних каналів через загусання олії та її забруднення.
Тому виробники автомобілів вказують у технічній документації до кожної моделі періодичність, з якою олію слід змінювати. Як правило, першу заміну виконують після завершення обкатування нового авто. У середньому це відповідає 2500 км пробігу. Далі нову технічну рідину рекомендується заливати після кожних 10-15 тисяч пройдених кілометрів.
Коли моторну олію потрібно міняти частіше?купити моторне масло та замінити його, ніж відкладати цю процедуру до останнього.
Частіша заливка нового складу може знадобитися і в інших випадках:
- При невеликому обсязі двигуна. У таких агрегатах мастило виробляється швидше.
- У старих автомобілях, у яких двигуни знаходяться не в ідеальному технічному стані.
- При експлуатації машини у міських умовах. Під час руху трасою мотор піддається меншим навантаженням, а місті агрегат працює у постійному режимі «старт/стоп». Це сприяє більш інтенсивному виробленню мастила.
Заміна моторного масла має виконуватися вчасно. Це буде запорукою того, що двигун відпрацює заявлений виробником термін і не завдаватиме клопоту. Також важливо заливати в автомобільний мотор якісну технічну рідину, характеристики якої відповідатимуть рекомендаціям виробника.