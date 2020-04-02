Как правильно стирать вещи во время карантина?

Как правильно стирать вещи во время карантина?

Все говорят о важности масок, но далеко не все помнят о том, что вещи, в которых мы находимся на улице хоть и незначительное время тоже несут для нас опасность.

Пошаговая инструкция

Именно поэтому сегодня мы поделимся советом , как правильно стирать ваши вещи, чтобы не оставить вирусу каких-либо шансов проникнуть в наш организм.

После возвращения с улицы вовсе не нужно обрабатывать одежду дозами антисептика. Достаточно переодеться и помыть руки. Или выбросить перчатки, если вы носили на улице одноразовые.

При стирке необязательно отделять белье больного человека от остальных вещей, но прикасаться к нему стоит в перчатках. Если такой возможности нет, обязательно мойте руки.

Не вытряхивайте грязное белье, так вы можете распространить вирус в воздухе. Лучше сразу положите его в корзину или постирайте.

Соблюдайте допустимый режим для стирки той или иной вещи. Вирус очень чувствителен к высоким температурам. Оптимальной считается температура +60 °С.

Если у вас в семье у кого-то есть подозрение на Covid-19, то нужно все же соблюдать определенную процедуру стирки и хранения вещей:

Не забывайте о самоизоляции и сохранении дистанции.

Мойте руки 30 секунд и пользуйтесь одноразовыми перчатками в людных местах.

Напомним,