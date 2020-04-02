Как правильно стирать вещи во время карантина?
Все говорят о важности масок, но далеко не все помнят о том, что вещи, в которых мы находимся на улице хоть и незначительное время тоже несут для нас опасность.
Пошаговая инструкция
После возвращения с улицы вовсе не нужно обрабатывать одежду дозами антисептика. Достаточно переодеться и помыть руки. Или выбросить перчатки, если вы носили на улице одноразовые.
- При стирке необязательно отделять белье больного человека от остальных вещей, но прикасаться к нему стоит в перчатках. Если такой возможности нет, обязательно мойте руки.
- Не вытряхивайте грязное белье, так вы можете распространить вирус в воздухе. Лучше сразу положите его в корзину или постирайте.
- Соблюдайте допустимый режим для стирки той или иной вещи. Вирус очень чувствителен к высоким температурам. Оптимальной считается температура +60 °С.
Не забывайте о самоизоляции и сохранении дистанции.
Мойте руки 30 секунд и пользуйтесь одноразовыми перчатками в людных местах.
Напомним,