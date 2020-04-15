Когда мы будем отмечать Пасху в 2021 году: известна точная дата

Католическая Пасха уже позади. На очереди только православная, а дальше - целый год ожидания.

Какого числа будет Пасха в 2021 году?

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Как мы знаем, католики и православные отмечают Пасху в разные дни. И если с Пасхой православной нам все понятно, то католический Песах остается для нас загадкой. Некоторые уверены, что еврейский праздник Песах так же связан с воскрешением Иисуса Христа, однако мнение это ошибочное. Простыми словами: Пасха для православных - это воскрешение Сына Господнего. В то время, как Песах отмечается как праздник освобождения Богом евреем от гнета.

католическая - 4 апреля

православная - 2 мая

Как правильно высчитывать Пасху?

На самом деле, это куда проще, чем вы думаете. Традиционно Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния. А вот полнолуние можно увидеть не раньше весеннего равноденствия. Так и получается, что Пасха может быть или в апреле, или в мае. Позже или раньше - точно никак.

Напомним,