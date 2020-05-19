Как сделать афро кудри в домашних условиях: ТОП-4 лайфхака

Мечтаете о мелких кудряшках, но все никак не можете дойти до салона?

Косички

Вполне возможно, вам стоит попробовать сделать их в домашних условиях . Они не только разнообразят ваш образ, но еще и займут вас делом на ближайший час, если до этого вы скучали.

Этот вариант наиболее прост и идеально подойдет для волос средней длины. Все, что вам нужно сделать - заплести маленькие косички по всей голове. Затем оставьте их в таком положении на несколько часов либо на всю ночь. Чтобы кудри быстрее оформились, можете пройтись по ним утюжком. Затем расплетите косички и закрепите результат при помощи лака для волос. Если вам нужен больший объем, сделайте начес у корней.

Бигуди

Утюжок

Этот способ поможет воплотить мечту в реальность девушкам с короткими волосами. Для начала вам нужно нанести на чистые волосы пенку для укладки. Далее отделите тонкие пряди и постепенно накручивайте их на бигуди. Подождите 2-3 часа, затем снимите их и пройдитесь по кудрям лаком.

Хоть кудри при помощи утюжка создать невозможно, но вот красивые локоны вполне вероятно сотворить. Для начала вымойте и высушите волосы, затем нанесите на них термозащитный спрей для того, чтобы избежать вредного воздействия утюжка.Накручивайте тонкую прядь и держите 10−15 секунд. И так всю голову. Не забывайте отделять каждый локон и фиксировать результат лаком.

Шпильки

При помощи шпилек также можно создавать маленькие пышные кудри. Прежде всего ваши волосы должны быть влажными. Затем возьмите тонкую прядь и начните ее постепенно накручивать на шпильку. Начните с нижнего ряда и двигайтесь вверх, закрепляя при этом каждую прядь невидимкой. Держите конструкцию около двух часов, а если ваши волосы более густые - всю ночь. Для лучшего эффекта, пройдитесь по волосам утюжком. При снятии шпильки, расправьте локоны пальцами и закрепите волосы лаком.

Напомним,