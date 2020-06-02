Какие ошибки вы допускаете в нанесении туши: ТОП-4 действия

2 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Какие ошибки вы допускаете в нанесении туши: ТОП-4 действия
Какие ошибки вы допускаете в нанесении туши: ТОП-4 ошибки
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Благодаря туши для ресниц мы можем сделать наш взгляд более выразительным и ярким.

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Вместе с этим тушь для ресниц важно использовать согласно правилам, чтобы избежать возможных проблем с нашим организмом. Обязательно искореняете следующие привычки. 

Наносить тушь в несколько слоев

Обычно тушь задумана так, что рассчитана максимум на два слоя. Если вам кажется, что существенно ничего не изменилось, попробуйте прорисовать черным карандашом межресничный контур. А если и это не дало нужных результатов - поменяйте тушь. К счастью, рынок богат различными вариантами. 

Слишком долго ее использовать 

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Одну тушь нельзя использовать более 3 месяцев. После этого срока она обычно начинает скатываться, наноситься комочками и выглядеть в целом неопрятно. Кроме этого, бактерии, которые начинают развиваться  в туши, способны вызвать инфекцию и дополнительные воспаления глаз. 

Использовать керлер после туши

Вообще керлер все больше отходит в прошлое. Больше девушки не используют это приспособление в целях подкручивая ресниц. Однако если вы все же до сих пор это делаете - используйте его до нанесения туши. Это поможет вам избавиться от ломкости ресниц. 

Забывать про корни 

Многие девушки грешат тем, что попросту не забывают либо умышленно не красят ресницы у корней. Если ранее концентрировать свое внимание только на кончиках, то можно визуально утяжелить взгляд и сделать его более неряшливым. Обязательно начинайте наносить тушь равномерно от корней и до кончиков. 

Напомним, 

 

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