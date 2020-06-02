Какие ошибки вы допускаете в нанесении туши: ТОП-4 действия
Благодаря туши для ресниц мы можем сделать наш взгляд более выразительным и ярким.
Наносить тушь в несколько слоев
Обычно тушь задумана так, что рассчитана максимум на два слоя. Если вам кажется, что существенно ничего не изменилось, попробуйте прорисовать черным карандашом межресничный контур. А если и это не дало нужных результатов - поменяйте тушь. К счастью, рынок богат различными вариантами.
Слишком долго ее использовать
Использовать керлер после туши
Вообще керлер все больше отходит в прошлое. Больше девушки не используют это приспособление в целях подкручивая ресниц. Однако если вы все же до сих пор это делаете - используйте его до нанесения туши. Это поможет вам избавиться от ломкости ресниц.
Забывать про корни
Многие девушки грешат тем, что попросту не забывают либо умышленно не красят ресницы у корней. Если ранее концентрировать свое внимание только на кончиках, то можно визуально утяжелить взгляд и сделать его более неряшливым. Обязательно начинайте наносить тушь равномерно от корней и до кончиков.
Напомним,
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