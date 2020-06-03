От каких вещей в вашем доме следует поскорее избавиться: вы в опасности
Многие люди часто захламляют свою квартиру, надеясь, что многие вещи пригодятся еще хоть раз в их жизни.
Старые журналы
Возможно, раньше вы активно собирали те или иные выпуски глянца. Однако, хранить их по несколько лет - глупая затея, ведь вероятность того, что вы будете их перечитывать равна нулю. А вот отдать их на переработку и помочь природе вы можете хоть завтра. И шаг в сторону экологичности, и больше места в вашей квартире.
Косметика
Пакет с пакетами
Согласитесь, что у вас ведь тоже такой лежит дома. В эпоху борьбы за сохранность природы очень важно отказаться от целлофановых пакетов в пользу тряпичных сумок. Это и более экономно, ведь средняя цена в 200 гривен такой экосумки отобьется уже через полгода. И экологично. И, конечно, эстетично.
Мягкие игрушки
Если вы не собираетесь в ближайшее время рожать, лучше перебрать ваши мягкие игрушки и освободить место в доме. А их можно без проблем отвезти в детский дом, где игрушки куда более на вес золота, чем в вашем доме.
Напомним,