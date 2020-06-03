От каких вещей в вашем доме следует поскорее избавиться: вы в опасности

Многие люди часто захламляют свою квартиру, надеясь, что многие вещи пригодятся еще хоть раз в их жизни.

Старые журналы

На деле же это всегда не так. Поэтому важно обязательно фильтровать то, что хранится в вашем доме . А еще - избавляться от ненужных вещей. Мы собрали список из тех, которые точно никогда не пригодятся вам больше.

Возможно, раньше вы активно собирали те или иные выпуски глянца. Однако, хранить их по несколько лет - глупая затея, ведь вероятность того, что вы будете их перечитывать равна нулю. А вот отдать их на переработку и помочь природе вы можете хоть завтра. И шаг в сторону экологичности, и больше места в вашей квартире.

Косметика

Пакет с пакетами

Также часто мы игнорируем срок годности косметики. Именно поэтому в ящиках некоторых девушек можно найти тушь годичной давности и тени, которые могут вызвать аллергическую реакцию из-за истекшего срока годности. Помимо этого, не стоит покупать косметику по рекордно низким ценам. Лучше отдать предпочтение более дорогому сегменту, который не создаст вам проблем со здоровьем.

Согласитесь, что у вас ведь тоже такой лежит дома. В эпоху борьбы за сохранность природы очень важно отказаться от целлофановых пакетов в пользу тряпичных сумок. Это и более экономно, ведь средняя цена в 200 гривен такой экосумки отобьется уже через полгода. И экологично. И, конечно, эстетично.

Мягкие игрушки

Если вы не собираетесь в ближайшее время рожать, лучше перебрать ваши мягкие игрушки и освободить место в доме. А их можно без проблем отвезти в детский дом, где игрушки куда более на вес золота, чем в вашем доме.

Напомним,