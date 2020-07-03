Чем заменить дорогой суперфуд, чтобы быть красивой: ТОП-5 аналогов

Суперфуд - пища, богатая различными минералами и витаминами.

Черника

Ягоды годжи с легкостью можно заменить на чашку свежих местных ягод. Помимо полезных микроэлементов, черника еще и защищает организм от болезней, а также укрепляет сосуды. Вместе с тем в ягоде содержатся соединения, которые обеспечивают защиту от онкологических заболеваний.

Брокколи

Зачастую суперфудом называют ягоды годжи либо семена чиа. Однако, их ценник с каждым сезоном растет. А вот практическая польза данных продуктов примерно такая же, как и от их бюджетных аналогов, о которых мы расскажем просто сейчас. Экономьте - и получайте столько же полезных минералов.

Гречка

Брокколи - замечательная альтернатива различным дорогим видам капусты. К примеру, в ней содержатся витамины группы А, С и В. Также в ней можно найти сульфорафан - вещество, помогающее предупредить развитие некоторых видов рака. Лучше всего готовить капусту на пару, чтобы она не потеряла своих свойств.

Гречка - абсолютный рекордсмен по количеству полезных микроэлементов. Также она не содержит абсолютно глютен. Крупа укрепляет стенки сосудов, улучшает кровообращение, а также может стать отличной основой для разгрузочных дней.

Семена льна

Альтернативой семенам чиа могут стать семена льна. Они содержат в себе жирные кислоты омега-3, которые необходимы нашей сердечно-сосудистой системе. А также они богаты клетчаткой, которая стимулирует работу пищеварения. Чтобы прочувствовать на себе все плюсы семян льна, добавляйте их ежедневно по 5 грамм в каждое блюдо. Результат не заставит себя ждать.

Сельдь

Нет денег на красную рыбу? Купите селедку. В порции сельди содержится суточная норма витамина D, а также более 100% кислот омега-3. Важно: для уменьшений количества соли, сельдь необходимо вымочить в воде.

Напомним,