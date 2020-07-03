Чем заменить дорогой суперфуд, чтобы быть красивой: ТОП-5 аналогов
Суперфуд - пища, богатая различными минералами и витаминами.
Черника
Брокколи
Гречка
Гречка - абсолютный рекордсмен по количеству полезных микроэлементов. Также она не содержит абсолютно глютен. Крупа укрепляет стенки сосудов, улучшает кровообращение, а также может стать отличной основой для разгрузочных дней.
Семена льна
Альтернативой семенам чиа могут стать семена льна. Они содержат в себе жирные кислоты омега-3, которые необходимы нашей сердечно-сосудистой системе. А также они богаты клетчаткой, которая стимулирует работу пищеварения. Чтобы прочувствовать на себе все плюсы семян льна, добавляйте их ежедневно по 5 грамм в каждое блюдо. Результат не заставит себя ждать.
Сельдь
Нет денег на красную рыбу? Купите селедку. В порции сельди содержится суточная норма витамина D, а также более 100% кислот омега-3. Важно: для уменьшений количества соли, сельдь необходимо вымочить в воде.
Напомним,