Чем заменить дорогой суперфуд, чтобы быть красивой: ТОП-5 аналогов

3 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Чем заменить дорогой суперфуд, чтобы быть красивой: ТОП-5 аналогов
Чем заменить дорогой суперфуд, чтобы быть красивой: ТОП-5 аналогов
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Суперфуд - пища, богатая различными минералами и витаминами.

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Зачастую суперфудом называют ягоды годжи либо семена чиа. Однако, их ценник с каждым сезоном растет. А вот практическая польза данных продуктов примерно такая же, как и от их бюджетных аналогов, о которых мы расскажем просто сейчас. Экономьте - и получайте столько же полезных минералов. 

Черника

Ягоды годжи с легкостью можно заменить на чашку свежих местных ягод. Помимо полезных микроэлементов, черника еще и защищает организм от болезней, а также укрепляет сосуды. Вместе с тем в ягоде содержатся соединения, которые обеспечивают защиту от онкологических заболеваний.

Брокколи 

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Брокколи - замечательная альтернатива различным дорогим видам капусты. К примеру, в ней содержатся витамины группы А, С и В. Также в ней можно найти сульфорафан - вещество, помогающее предупредить развитие некоторых видов рака. Лучше всего готовить капусту на пару, чтобы она не потеряла своих свойств. 

Гречка

Гречка - абсолютный рекордсмен по количеству полезных микроэлементов. Также она не содержит абсолютно глютен. Крупа укрепляет стенки сосудов, улучшает кровообращение, а также может стать отличной основой для разгрузочных дней. 

Семена льна 

Альтернативой семенам чиа могут стать семена льна. Они содержат в себе жирные кислоты омега-3, которые необходимы нашей сердечно-сосудистой системе. А также они богаты клетчаткой, которая стимулирует работу пищеварения. Чтобы прочувствовать на себе все плюсы семян льна, добавляйте их ежедневно по 5 грамм в каждое блюдо. Результат не заставит себя ждать. 

Сельдь

Нет денег на красную рыбу? Купите селедку. В порции сельди содержится суточная норма витамина D, а также более 100% кислот омега-3. Важно: для уменьшений количества соли, сельдь необходимо вымочить в воде. 

Напомним, 

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