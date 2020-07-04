Как сделать бомбочку для ванной своими руками: пошаговая инструкция
Бомбочка для ванной - отличный способ расслабиться и перезагрузить ваши мысли.
Вам понадобятся:
- сода;
- лимонная кислота;
- сухое молоко;
- кукурузный крахмал;
- морская соль, сульфат магния;
- глина;
- перемолотые овсяные хлопья;
- оливковое масло;
- масло эфирное;
- Просейте через сито соду, лимонную кислоту и тщательно перемешайте. Важно добиться однородности смеси. В противном случае, в бомбочке могут образоваться гранулы в текстуре.
- Добавьте наполнитель и тщательно перемешайте.
- Добавьте базовые и эфирные масла. Тщательно перемешайте снова.
- По необходимости можете добавит жидкость для лучшего сцепления составляющих.Если влаги в смеси недостаточно, используйте воду.
- Готовая смесь должна быть похожа на влажный песок, а при сжатии ладони в кулак - держать форму.
- Наполните две половинки формочки для бомбы смесью. При этом каждый слой нужно отдельно утрамбовывать.
- Сверху насыпьте смесь горкой и соедините две половинки, плотно прижав их на несколько секунд.
- Осторожно снимите одну часть формы, затем вторую.
- Если формочка не снимается, легонько постучите по всей ее поверхности кончиками пальцев - это поможет ей лучше отстать от содержимого.
Лайфхак
Лучше всего перемолоть лимонную кислоту в кофемолке либо растереть ее в ступке. Это поможет ингредиентам лучше смешаться. Будьте осторожны: если смолоть лимонную кислоту в кофемолке, то образуется пыль, которая может раздражать органы дыхания – нужно просто подождать несколько минут, пока она осядет.