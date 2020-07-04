Как сделать бомбочку для ванной своими руками: пошаговая инструкция

4 июля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Как сделать бомбочку для ванной своими руками: пошаговая инструкция
Как сделать бомбочку для ванной своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com

Бомбочка для ванной - отличный способ расслабиться и перезагрузить ваши мысли.

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Такое средство помогает снять стресс, насладиться моментом, а также уделить наконец-то время себе. Предлагаем сделать бомбочку своими руками, чтобы быть точно уверенными, что никакие красители вам не угрожают. 

Вам понадобятся:

  • сода;
  • лимонная кислота;
  • сухое молоко;
  • кукурузный крахмал;
  • морская соль, сульфат магния;
  • глина;
  • перемолотые овсяные хлопья;
  • оливковое масло;
  • масло эфирное;

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Инструкция: 

  1. Просейте через сито соду, лимонную кислоту и тщательно перемешайте. Важно добиться однородности смеси. В противном случае, в бомбочке могут образоваться гранулы в текстуре. 
  2. Добавьте наполнитель и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте базовые и эфирные масла. Тщательно перемешайте снова.
  4. По необходимости можете добавит жидкость для лучшего сцепления составляющих.Если влаги в смеси недостаточно, используйте воду. 
  5. Готовая смесь должна быть похожа на влажный песок, а при сжатии ладони в кулак - держать форму. 
  6. Наполните две половинки формочки для бомбы смесью. При этом каждый слой нужно отдельно утрамбовывать. 
  7. Сверху насыпьте смесь горкой и соедините две половинки, плотно прижав их на несколько секунд.
  8. Осторожно снимите одну часть формы, затем вторую.
  9. Если формочка не снимается, легонько постучите по всей ее поверхности кончиками пальцев - это поможет ей лучше отстать от содержимого.

Лайфхак

Лучше всего перемолоть лимонную кислоту в кофемолке либо растереть ее в ступке. Это поможет ингредиентам лучше смешаться. Будьте осторожны: если смолоть лимонную кислоту в кофемолке, то образуется пыль, которая может раздражать органы дыхания – нужно просто подождать несколько минут, пока она осядет.

Напомним, 

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