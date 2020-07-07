Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово
7 июля 2020 17:00
Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово
burst.shopify.com
Сумка-шоппер - отличная вещь, которая поможет вам хранить вещи дома в порядке и чистоте.
вещей. Также неочевидным, но значимым плюсом такого аксессуара является его мобильность и универсальность. Вы с легкостью можете его как держать дома, так и использовать в качестве мешка для похода по магазинам.
Вам понадобятся:
- линейка;
- швейная машина;
- клеевой пистолет;
- ножницы, нитки, иголки;
- пуговицы и декоративная тесьма;
- натуральная ткань оранжевого и кремового цветов;
- акриловая ткань для поддержания формы;
- Для начала раскроите акриловую и оранжевую ткань на полоски размером 22 x 45 см.
- Далее совместите их в одну и сшейте на машинке.
- Сложите уголки наподобие пакета молока и сшейте их вместе.
- Возьмите бежевого цвета размером 22 x 45 см. Она будет подкладочной.
- Далее сшейте ее таким же образом, как и оранжевую, но не добавляя акрил.
- Вовнутрь оранжевой заготовки поместите сшитую подкладочную ткань и сшейте их вместе.
- По бокам сделайте две складки величиной 2 см и закрепите их клеевым пистолетом.
Напомним,