Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово

7 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово
Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово
burst.shopify.com

Сумка-шоппер - отличная вещь, которая поможет вам хранить вещи дома в порядке и чистоте.

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Прелесть сумки-шоппера прежде всего заключается в том, что он не допускает появления пыли на важных для вас вещей. Также неочевидным, но значимым плюсом такого аксессуара является его мобильность и универсальность. Вы с легкостью можете его как держать дома, так и использовать в качестве мешка для похода по магазинам. 

Вам понадобятся:

  • линейка;
  • швейная машина;
  • клеевой пистолет;
  • ножницы, нитки, иголки;
  • пуговицы и декоративная тесьма;
  • натуральная ткань оранжевого и кремового цветов;
  • акриловая ткань для поддержания формы;

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Инструкция: 

  1. Для начала раскроите акриловую и оранжевую ткань на полоски размером 22 x 45 см.
  2. Далее совместите их в одну и сшейте на машинке.
  3. Сложите уголки  наподобие пакета молока и сшейте их вместе.
  4. Возьмите бежевого цвета размером 22 x 45 см. Она будет подкладочной. 
  5. Далее сшейте ее таким же образом, как и оранжевую, но не добавляя акрил.
  6. Вовнутрь оранжевой заготовки поместите сшитую подкладочную ткань и сшейте их вместе.
  7. По бокам сделайте две складки величиной 2 см и закрепите их клеевым пистолетом.

Напомним, 

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