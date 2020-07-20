Как оказать первую помощь при укусе пчелы: пошаговая инструкция

20 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как оказать первую помощь при укусе пчелы: пошаговая инструкция
Как оказать первую помощь при укусе пчелы: пошаговая инструкция
pixabay.com

Укус пчелы - весьма неприятный инцидент, который может произойти с каждым в любое время суток.

Читайте такжеКак ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога
Именно поэтому крайне важно знать, как правильно реагировать на укус насекомого и оказать грамотную первую помощь. 

Уберите жало 

Необязательно искать жало на теле, если вас укусила оса. Оно может там остаться только, если вы ее придавили. В противном случае, жало могут оставлять только пчелы. После укуса насекомого нужно сразу же продезинфицировать ранку, а также инструмент, которым вы вытаскивали жало. Лучше всего взять нашатырь либо перекись водорода. 

Что делать после?

Обильное питье. При угрозе интоксикации обязательно начните много пить чистой воды. Также, чтобы минимизировать риск заражения, можете заварить литр сладкого чая. 

Читайте такжеКак справиться с судорогой: эффективный совет
Примочка. На место укуса обязательно необходимо положить холодную грелку либо мокрое полотенце, чтобы яд быстро впитался. Также поможет вытащить яд кусочек смоченного сахара. 

Как снять отек?

Лучше всего приложить холодный компресс к месту укуса либо ткань со льдом. Держать его следует до 30 минут. Также можно сделать компресс из спирта либо уксуса. Альтернативные методы снятия отека могут быть следующие: 

  • Приложить к месту укуса луковицу либо чеснок. 
  • Приложить разжеванные ранее листья петрушки. 
  • Приложить разрезанное яблоко. 
  • Сделать специальный раствор из соды с водой. Он эффективно помогает справиться с покраснением и болью. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье укусы насекомых Лайфхаки советы

Материалы по теме

Диетолог рассказала, как нужно питаться в жару
ЗОЖ

Диетолог рассказала, как нужно питаться в жару
Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд
Наука и техника

Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд
С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака
ЗОЖ

С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака
Ревизор-11: Юлия Панкова провела шокирующую проверку столовой одного из крупнейших вузов страны
Анонсы на ТВ

Ревизор-11: Юлия Панкова провела шокирующую проверку столовой одного из крупнейших вузов страны

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK