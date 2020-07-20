Как оказать первую помощь при укусе пчелы: пошаговая инструкция

Укус пчелы - весьма неприятный инцидент, который может произойти с каждым в любое время суток.

Уберите жало

Именно поэтому крайне важно знать, как правильно реагировать на укус насекомого и оказать грамотную первую помощь.

Необязательно искать жало на теле, если вас укусила оса. Оно может там остаться только, если вы ее придавили. В противном случае, жало могут оставлять только пчелы. После укуса насекомого нужно сразу же продезинфицировать ранку, а также инструмент, которым вы вытаскивали жало. Лучше всего взять нашатырь либо перекись водорода.

Что делать после?

Обильное питье. При угрозе интоксикации обязательно начните много пить чистой воды. Также, чтобы минимизировать риск заражения, можете заварить литр сладкого чая.

Читайте такжеКак справиться с судорогой: эффективный совет На место укуса обязательно необходимо положить холодную грелку либо мокрое полотенце, чтобы яд быстро впитался. Также поможет вытащить яд кусочек смоченного сахара.

Как снять отек?

Лучше всего приложить холодный компресс к месту укуса либо ткань со льдом. Держать его следует до 30 минут. Также можно сделать компресс из спирта либо уксуса. Альтернативные методы снятия отека могут быть следующие:

Приложить к месту укуса луковицу либо чеснок.

Приложить разжеванные ранее листья петрушки.

Приложить разрезанное яблоко.

Сделать специальный раствор из соды с водой. Он эффективно помогает справиться с покраснением и болью.

Напомним,