Как вывести пятно от пота с вещи за 2 минуты: проверенные лайфхаки

Как вывести пятно от пота с вещи за 2 минуты: проверенные лайфхаки

Пот – естественные выделения из организма, которые, однако, приносят еще тот дискомфорт.

Водка

Чтобы избавиться от пятен пота, воспользуйтесь следующими рабочими средствами

Чтобы очистить темные и разноцветные вещи, возьмите водку либо спирт и разведите его с водой. Пропорция должна быть 1:1. Далее нанесите раствор на ватный диск и протрите пятно на ткани. Если результата сразу вы не увидели, оставьте вещь, чтобы она пропиталась, на 30-50 минут

Аммиак

Хозяйственное мыло

Аммиак – эффективное средство, способное вывести даже самые стойкие пятна пота. Сделать раствор из аммиака проще простого. Вам понадобятся жидкость и теплая вода. Смешайте все в пропорции 1:1. Затем вотрите ее в ткань хозяйственной губкой. Выждите 3-5 минут, а затем прополощите вашу любимую вещь в стиральной машинке.

Такое мыло способно эффективно справиться с загрязненностью различного типа сложности. Для начала натрите кусок мыла на крупной тёрке. Затем растворите получившуюся стружку в тазике с тёплой водой. Вытрите пятна при помощи мыла, замочите вещь и оставьте ее откисать на пару часов.

Напомним,