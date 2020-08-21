Как вывести пятно от пота с вещи за 2 минуты: проверенные лайфхаки
Пот – естественные выделения из организма, которые, однако, приносят еще тот дискомфорт.
Водка
Чтобы очистить темные и разноцветные вещи, возьмите водку либо спирт и разведите его с водой. Пропорция должна быть 1:1. Далее нанесите раствор на ватный диск и протрите пятно на ткани. Если результата сразу вы не увидели, оставьте вещь, чтобы она пропиталась, на 30-50 минут
Аммиак
Хозяйственное мыло
Такое мыло способно эффективно справиться с загрязненностью различного типа сложности. Для начала натрите кусок мыла на крупной тёрке. Затем растворите получившуюся стружку в тазике с тёплой водой. Вытрите пятна при помощи мыла, замочите вещь и оставьте ее откисать на пару часов.
Напомним,