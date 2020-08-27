Как понять, что вам не хватает жиров в организме: ТОП-3 явных признака

27 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как понять, что вам не хватает жиров в организме: ТОП-3 явных признака
Как понять, что вам не хватает жиров в организме: ТОП-3 явных признака
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Жиры – важная составляющая любого рациона женского питания.

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Именно они воздействуют на репродуктивную часть состояния женщины, а также положительно влияет и на состояние ногтей, волос и кожи. А вот их недостаток в свою очередь может спровоцировать крайне неприятные последствия. Предлагаем обратить внимание на явные признаки нехватки жиров в вашем рационе питания. 

Сухая кожа 

На сухость кожи влияет отсутствие кислот омега-3 и омега-6. Но исправить эту проблему легко. Вам достаточно просто добавить в ваш рацион оливковое масло, орехи либо авокадо. Эти продукты содержат в себе липиды, которые позволяют увлажнять кожу. 

Постоянная усталость 

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Еще одним явным маркером отсутствия жиров является постоянная усталость. К примеру, вы просыпаетесь, но уже чувствуете себя разбитой и уставшей. Нехватка энергии зачастую вызвана дефицитом жиров и достаточно количества углеводов. Существует простой лайфхак исправить это – добавьте кокосовое масло к кофе. 

Вы постоянно хотите есть 

Если после приема пищи, вы все еще остаетесь голодными, то дело тут точно в нехватке жиров. По мнению диетологов, следует разнообразить свое питание полиненасыщенными жирами, которые есть в жирной рыбе, грецких орехах, авокадо. 
 

Напомним, 

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