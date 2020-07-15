Почему ваша кожа теряет свою эластичность: ТОП-4 неожиданных фактора

15 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Почему ваша кожа теряет свою эластичность: ТОП-4 неожиданных фактора
Почему ваша кожа теряет свою эластичность: ТОП-4 неожиданных фактора
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Стали замечать, что ранее упругая и мягкая кожа потеряла былую форму и теперь больше похожа на обвисший мешок с костями?

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Тогда самое время масштабно пересмотреть ряд привычек, а также узнать новое о вашем теле. Ведь просто так эта проблема не появляется из ниоткуда. Всему есть логическое объяснение, которое и станет двигателем к переменам. 

Лишний вес

Кожа может утратить свою эластичность прежде всего из-за потери большого количества веса за кратчайшие сроки. Обычно это объясняется тем, что телу, которое находилось долгое время с избыточной массой, намного сложнее справиться с резкой потерей жира. В связи с этим кожа попросту не готова так быстро стягиваться. Отсюда возникают и растяжки, и обвисшая кожа. 

Количество потерянного веса

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Обычно обвисшая кожа достается тем, кто похудел на 40 и больше кг меньше чем за год. Чтобы этого избежать, диетологи рекомендуют худеющим параллельно с диетой и физическим нагрузками обратиться за помощью к массажисту, чтобы тело было постоянно в тонусе. 

Возраст

В более старой коже меньше коллагена, чем в молодой, поэтому она после похудения чаще остается рыхлой.

Курение

Вообще, все вредные привычки так или иначе первым делом бьют по внешнему виду. Особенно это касается кожи. Никотин разрушает коллагеновые соединения в нашей коже. Отсюда она теряет свой здоровый вид, а также становится более пожеванной. Вместе с тем курение провоцирует развитие целлюлита и появление растяжек. 

Напомним, 

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