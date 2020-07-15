Почему ваша кожа теряет свою эластичность: ТОП-4 неожиданных фактора
Стали замечать, что ранее упругая и мягкая кожа потеряла былую форму и теперь больше похожа на обвисший мешок с костями?
Лишний вес
Кожа может утратить свою эластичность прежде всего из-за потери большого количества веса за кратчайшие сроки. Обычно это объясняется тем, что телу, которое находилось долгое время с избыточной массой, намного сложнее справиться с резкой потерей жира. В связи с этим кожа попросту не готова так быстро стягиваться. Отсюда возникают и растяжки, и обвисшая кожа.
Количество потерянного веса
Возраст
В более старой коже меньше коллагена, чем в молодой, поэтому она после похудения чаще остается рыхлой.
Курение
Вообще, все вредные привычки так или иначе первым делом бьют по внешнему виду. Особенно это касается кожи. Никотин разрушает коллагеновые соединения в нашей коже. Отсюда она теряет свой здоровый вид, а также становится более пожеванной. Вместе с тем курение провоцирует развитие целлюлита и появление растяжек.
Напомним,