Когда-то талантливые дети стояли в очереди на прослушивание в музыкальную школу, мечтали обучаться игре на скрипке, фортепиано, флейте. Это считалось престижным.

Случалось, что родители отдавали детей в музыкальную школу против их воли, реализуя собственные несбывшиеся мечты и амбиции. Сегодня все изменилось: современные дети не хотят связывать жизнь с классической музыкой, не готовы посвятить обучению 5-8 лет. Они ссылаются на то, что в интернете есть самоучители по классу фортепиано, скрипки, гитары, по которым можно выучиться, если захочется.

Как музыка влияет на детей и взрослых

Психологи советуют родителям все же найти время на музыкальное образование ребенка, тем более что можно брать частные уроки в удобное время, посещать музыкальные кружки, заниматься удаленно. Музыка — это ведь не только ритм, темп, чистота и техничность звучания. Она помогает и в жизни:

Развивает мелкую моторику, тренирует дыхание, укрепляет легкие. Тренируют память. Доказано, что дети, играющие на гитаре и других инструментах, быстрее запоминают стихи, лучше усваивают новую информацию. Учит концентрации, так как во время игры на музыкальных инструментах задействованы обе руки одновременно или попеременно. Музыканту нужно концентрироваться на их движениях, нотах, думать о ритме и эмоциях. Снимает стресс, успокаивает. Развивает оба полушария мозга, уравновешивая логическое мышление и эмоции.

Самые сложные музыкальные инструменты

Не все музыкальные инструменты одинаково легки в освоении. В рейтинг самых сложных музыканты включают:

Фортепиано. Этот струнно-клавишный инструмент используется почти во всех жанрах музыки. Игра на фортепиано — это 8 лет обучения в музыкальной школе, консерватория и ежедневная практика. Широкий диапазон клавишных позволяет исполнять любые произведения, начиная от современной композиции и заканчивая оркестровой музыкой.

Скрипка — четырехструнный смычковый инструмент, игре на котором учат с 4-5 лет. Чтобы научиться, нужно посещать музыкальную школу 5 лет, а затем постоянно совершенствовать мастерство. Для скрипача важны требовательность по отношению к себе, усидчивость, так как добиться чистоты интонации и звучания очень непросто.

Саксофон может грустить и смеяться, быть романтичным, дерзким, динамичным. И все это зависит от мастерства музыканта. Этот медный духовой инструмент популярен благодаря джазовой и эстрадной музыке. Чтобы играть на нем, нужно иметь хорошие легкие и абсолютный слух.

Валторна — духовой инструмент, напоминающий горн и трубу. В нем есть трубки и клавиши, в чем и состоит сложность. Музыканту нужно дуть в инструмент, рассчитывая силу, и успевать нажимать на клавиши. Игре на валторне учат 5-6 лет.

Навыки можно развить

Для игры на любом музыкальном инструменте нужен хороший слух, чувство такта и ритма. Их можно развить, как и другие навыки. Да и играть на музыкальном инструменте можно научиться в любом возрасте, даже в 70 лет. Были бы желание, усидчивость и терпение.

Найскладніші музичні інструменти

Колись талановиті діти стояли у черзі на прослуховування до музичної школи, мріяли навчатися гри на скрипці, фортепіано, флейті. Це вважалося престижним.

Траплялося, що батьки віддавали дітей у музичну школу проти їхньої волі, реалізуючи власні нездійснені мрії та амбіції. Сьогодні все змінилося: сучасні діти не хочуть пов'язувати життя із класичною музикою, не готові присвятити навчанню 5-8 років. Вони посилаються на те, що в інтернеті є самовчителі за класом фортепіано, скрипки, гітари, за якими можна вивчитися, якщо заманеться.

Як музика впливає на дітей та дорослих

Психологи радять батькам все ж таки знайти час на музичну освіту дитини, тим більше що можна брати приватні уроки у зручний час, відвідувати музичні гуртки, займатися віддалено. Музика — це не лише ритм, темп, чистота та технічність звучання. Вона допомагає і в житті:

Розвиває дрібну моторику, тренує дихання, зміцнює легені.

Тренують пам'ять. Доведено, що діти, які грають на гітарі та інших інструментах, швидше запам'ятовують вірші, краще засвоюють нову інформацію.

Навчає концентрації, оскільки під час гри на музичних інструментах задіяні обидві руки одночасно або поперемінно. Музиканту потрібно концентруватися на їхніх рухах, нотах, думати про ритм та емоції.

Знімає стрес, заспокоює.

Розвиває обидві півкулі мозку, врівноважуючи логічне мислення та емоції.

Найскладніші музичні інструменти

Не всі музичні інструменти однаково легкі у засвоєнні. До рейтингу найскладніших музикантів включають:

Фортепіано. Цей струнно-клавішний інструмент використовується майже у всіх жанрах музики. Гра на фортепіано – це 8 років навчання у музичній школі, консерваторія та щоденна практика. Широкий діапазон клавіш дозволяє виконувати будь-які твори, починаючи від сучасної композиції і закінчуючи оркестровою музикою.

Скрипка - чотириструнний смичковий інструмент, грі на якому навчають з 4-5 років. Щоб навчитися потрібно відвідувати музичну школу 5 років, а потім постійно вдосконалювати майстерність. Для скрипаля важливі вимогливість до себе, посидючість, оскільки домогтися чистоти інтонації та звучання дуже непросто.

Саксофон може сумувати та сміятися, бути романтичним, зухвалим, динамічним. І все це залежить від майстерності музиканта. Цей мідний духовий інструмент популярний завдяки джазовій та естрадній музиці. Щоб грати на ньому, потрібно мати хороші легені та абсолютний слух.

Валторна - духовий інструмент, що нагадує горн та трубу. У ньому є трубки та клавіші, в чому і полягає складність. Музиканту потрібно дмухати в інструмент, розраховуючи силу, та встигати натискати на клавіші. Ігри на валторні вчать 5-6 років.

Навички можна розвинути

Для гри на будь-якому музичному інструменті потрібен хороший слух, почуття такту та ритму. Їх можна розвинути, як та інші навички. Та й грати на музичному інструменті можна навчитися у будь-якому віці, навіть у 70 років. Були б бажання, посидючість та терпіння.

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