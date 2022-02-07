Руководство по покупке нишевых парфюмов с ограниченным бюджетом

Нишевая парфюмерия появилась задолго до массового производства — у королей и королев были свои обонятельные подписи.

Сегодня не нужно быть членом королевской семьи, чтобы иметь особенные ароматы, подчеркивающие индивидуальность. Рассказываем, чем они отличаются от мейнстримных композиций и почему не всегда оправдывают стоимость.

Еще пятнадцать лет назад было четкое представление о том, что такое нишевый парфюм и для кого его создают — он нравился узкой аудитории, плохо продавался. Сегодня он суперпопулярен из-за размытия границ между классификациями товаров. Поскольку эта тенденция продолжит развиваться, предлагаем узнать больше об ароматных продуктах.

Нишевый парфюм vs дизайнерский — в чем отличие?

Слово «ниша» означает «другой» и указывает на особенность товаров:

● не производятся с целью угодить всем;

● гарантируют уникальное звучание, а не самое приятное;

● не всегда многогранные и сложные — парфюмы могут содержать мало компонентов, сосредотачиваться на одной или нескольких нотах, округленных до совершенства;

● предназначены для самовыражения.

Определение не делает заявлений о цене или качестве, но в парфюмерной индустрии его используют, чтобы подчеркнуть элитарность. Изначально такие духи выпускали только маленькие компании. Коллекции были лимитированными, а продажи осуществлялись на специализированном субрынке.

Эволюция нишевых парфюмов в XXI веке

Дизайнерские марки не оставили без внимания успех конкурентов и в ответ представили эксклюзивные серии, такие как Armani Prive и Christian Dior Privee. Они более дорогие и встречаются не в каждом магазине. Guerlain, Acqua di Parma, Tom Ford тоже выпустили особую продукцию: Shalimar, Samsara, Black Orchid, Acqua di Parma Colonia. Шедевры попали под эгиду LMVH и Estee Lauder, стали культовыми и мейнстримными, но сохранили место в нише.

Еще сложнее обстоят дела с авангардными марками Comme des Garcons, Maison Martin Margiela. Они хоть и рассчитаны на гурманов, но принадлежат огромным концернам, выпускаются большими партиями.

Наиболее популярные нишевые бренды:

● Byredo,

● Creed,

● Frederic Malle,

● Kilian,

● Maison Francis Kurkdjian,

● Serge Lutens,

● Le Labo.

Когда-то они были пионерами в своей категории, но тоже были вынуждены присоединиться к концернам, чтобы продолжить развитие. Их парфюмы Portrait of a Lady, Aventus, Santal 33 стали настолько популярными, что едва ли относятся к нише.

На рынке до сих пор существуют менее известные производители, которые придерживаются старых традиций и чьи шедевры непросто отыскать даже онлайн. Пробуют себя на этом поприще и молодые украинские бренды BZ Parfums, Sister's Aroma, Landor, Neglige.

Цены на нишевые парфюмы: почему такие высокие и как формируются

Производители часто экономят на упаковке, не занимаются серьезно маркетингом, но у них другие затраты:

● тратятся на более благородные дорогие ингредиенты;

● терпят большие расходы из-за выпуска лимитированных коллекций — небольшие объемы сырья и производства обходятся дороже.

В результате вы платите за сам продукт, а не за все остальное, что с ним связано. Конечно, и в этой среде есть исключения. Здесь тоже можно найти создателей копий и адептов люкса. Последние делают ставку на упаковку и завышают стоимость, однако это не обязательно говорит о лучшем качестве.

Стоит ли платить больше за нишевую парфюмерию?

Отличные новинки есть в каждом сегменте и ценовом диапазоне, а термины зачастую используются неправильно и сбивают с толку. Поэтому парфгурманы не рекомендуют полагаться на названия, а доверять своему носу — никто лучше вас не знает, какой запах вам подходит.

Из-за большого ассортимента сложно сделать правильный выбор и, чтобы не тратить на него время, покупатели отдают предпочтение позициям с известными названиями. Это самая простая стратегия, но не самая правильная — без внимания остаются чудесные эликсиры. Наверняка вы никогда не слышали о многих композициях, представленных на сайте makeup.com.ua.

Покупать нишевый парфюм, не понюхав, кажется странной затеей. Однако у онлайн-заказа есть много преимуществ — экономия, возможность подобрать парфюмированную или туалетную воду по ольфакторной пирамиде без затеста. В каталоге есть пробники, миниатюры, тестеры — все то, что зачастую недоступно оффлайн. Не говоря уже об удобной бесплатной доставке. В Киеве, Харькове, Одессе и 170 городах Украины можно получить покупку, не выходя из дома, а оплатить — при заказе или при получении.

Керівництво по купівлі нішевих парфумів з обмеженим бюджетом

Нішева парфумерія з'явилася задовго до масового виробництва — у королів і королев були свої нюхові підписи. Сьогодні не треба бути членом королівської сім'ї, щоб мати особливі аромати, що підкреслюють індивідуальність. Розповідаємо, чим вони відрізняються від мейнстрімних композицій і чому не завжди виправдовують вартість.

Ще п'ятнадцять років тому було чітке уявлення про те, що таке нішевий парфум і для кого його створюють — він подобався вузькій аудиторії, погано продавався. Сьогодні він супер популярен із-за розмиття меж між класифікаціями товарів. Оскільки ця тенденція продовжить розвиватися, пропонуємо дізнатися більше про ароматичні продукти.

Нішевий парфум vs дизайнерський — в чому відмінність?

Слово "ніша" означає "інший" і вказує на особливість товарів :

● не робляться з метою догодити усім;

● гарантують унікальне звучання, а не найприємніше;

● не завжди багатогранні і складні — парфуми можуть містити мало компонентів, зосереджуватись на одній або декількох нотах, доведених до досконалості;

● призначені для самовираження.

Визначення не робить заяв про ціну або якість, але в парфумерній індустрії його використовують, щоб підкреслити елітарність. Спочатку такі духи випускали тільки маленькі компанії. Колекції були лімітованими, а продажі здійснювалися на спеціалізованому субринку.

Еволюція нішевих парфумів в XXI столітті

Дизайнерські марки не залишили без уваги успіх конкурентів і у відповідь представили ексклюзивні серії, такі як Armani Prive і Christian Dior Privee. Вони дорожчі і зустрічаються не в кожному магазині. Guerlain, Acqua di Parma, Tom Ford теж випустили особливу продукцію: Shalimar, Samsara, Black Orchid, Acqua di Parma Colonia. Шедеври потрапили під егіду LMVH і Estee Lauder, стали культовими і мейнстрімними, але зберегли місце в ніші.

Ще складніше йдуть справи з авангардними марками Comme des Garcons, Maison Martin Margiela. Вони хоч і розраховані на гурманів, але належать величезним концернам, випускаються великими партіями.

Найбільш популярні нішеві бренди:

● Byredo

● Creed

● Frederic Malle

● Kilian

● Maison Francis Kurkdjian

● Serge Lutens

● Le Labo.

Колись вони були піонерами у своїй категорії, але теж були вимушені приєднатися до концернів, щоб продовжити розвиток. Їх парфуми Portrait of a Lady, Aventus, Santal 33 стали настільки популярними, що навряд чи відносяться до ніші.

На ринку досі існують менш відомі виробники, які дотримуються старих традицій і чиї шедеври непросто відшукати навіть онлайн. Пробують себе на цьому терені і молоді українські бренди BZ Parfums, Sister's Aroma, Landor, Neglige.

Ціни на нішеві парфуми: чому такі високі і як формуються

Виробники часто економлять на упаковці, не займаються серйозно маркетингом, але у них інші витрати:

● витрачаються на благородніші дорогі інгредієнти;

● терплять великі витрати із-за випуску лімітованих колекцій — невеликі об'єми сировини і виробництва обходяться дорожче.

В результаті ви платите за сам продукт, а не за усе інше, що з ним пов'язане. Звичайно, і в цьому середовищі є виключення. Тут теж можна знайти творців копій і адептів люкса. Останні роблять ставку на упаковку і завищують вартість, проте це не обов'язково говорить про кращу якість.

Чи варто платити більше за нішеву парфумерію?

Відмінні новинки є в кожному сегменті і ціновому діапазоні, а терміни частенько використовуються неправильно і збивають з пантелику. Тому парфгурманы не рекомендують покладатися на назви, а довіряти своєму носу — ніхто краще вас не знає, який запах вам підходить.

Із-за великого асортименту складно зробити правильний вибір і, щоб не витрачати на нього час, покупці віддають перевагу позиціям з відомими назвами. Це найпростіша стратегія, але не найправильніша — без уваги залишаються дивовижні еліксири. Напевно ви ніколи не чули про багато композицій, представлених на сайті makeup.com.ua.

Купувати нішевий парфум, не понюхавши, здається дивною задумкою. Проте у онлайн-замовлення є багато переваг — економія, можливість підібрати парфумовану або туалетну воду по ольфакторній піраміді без теста. У каталозі є пробники, мініатюри, тестери — все те, що частенько недоступно офлайн. Не кажучи вже про зручну безкоштовну доставку. У Києві, Харкові, Одесі і 170 містах України можна отримати купівлю, не виходячи з будинку, а сплатити — при замовленні або при отриманні.