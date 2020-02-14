ТОП-5 традиций празднования Дня святого Валентина, в которые сложно поверить

14 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 традиций празднования Дня святого Валентина, в которые сложно поверить
5 традиций празднования Дня святого Валентина, в которые сложно поверить
pixabay.com

В каждой стране существуют свои традиции празднования Дня всех влюбленных, некоторые из них довольно странные!

Япония

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В этот интересный день в Стране восходящего солнца принято дарить шоколадки не женщинам, а мужчинам, близким и не очень. 

Для этого обычая даже создают специальные плитки под названием giri choco.

Женщинам предлагается дарить сладости не только своим партнерам, но и коллегам, а также друзьям.

Руку к созданию этой традиции приложили несколько десятков лет назад менеджеры одного производителя шоколада: в своей рекламной кампании они все перепутали и вместо шоколадок для женщин, создали сладость для мужчин. 

Южная Африка

В день влюбленных женщины прикрепляют на свою одежду записки, в которых рассказывают о своих отношениях: некоторые пишут имя возлюбленного, другие его ласковое прозвище, а некоторые делятся внутренней шуткой пары.

Филиппины

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Но власти Филиппин пошли дальше и решили ежегодно организовывать в этот день торжества для малоимущих.

В день влюбленных женятся пары, у которых нет средств для организации пышного празднования.

Эстония

В этой стране день влюбленных превратили в день дружбы, поэтому празднуют его отнюдь не только парочки.

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14 февраля во многих развлекательных заведениях проводятся пышные мальчишники и девичники, поэтому в самом выгодном положении оказываются именно свободные мужчины и женщины. 

Уэльс

Мало того, что в этой части Великобритании День влюбленных отмечается не 14 февраля, а 25 января, так еще и обмениваться в праздник принято не банальными подарками, а ложками! Этот столовый прибор считается символом любви.

Напомним,

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