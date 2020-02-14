ТОП-5 традиций празднования Дня святого Валентина, в которые сложно поверить
В каждой стране существуют свои традиции празднования Дня всех влюбленных, некоторые из них довольно странные!
Японияшоколадки не женщинам, а мужчинам, близким и не очень.
Для этого обычая даже создают специальные плитки под названием giri choco.
Женщинам предлагается дарить сладости не только своим партнерам, но и коллегам, а также друзьям.
Руку к созданию этой традиции приложили несколько десятков лет назад менеджеры одного производителя шоколада: в своей рекламной кампании они все перепутали и вместо шоколадок для женщин, создали сладость для мужчин.
Южная Африка
В день влюбленных женщины прикрепляют на свою одежду записки, в которых рассказывают о своих отношениях: некоторые пишут имя возлюбленного, другие его ласковое прозвище, а некоторые делятся внутренней шуткой пары.
Филиппины
Количеством свадеб на День Валентина никого не удивишь!
Но власти Филиппин пошли дальше и решили ежегодно организовывать в этот день торжества для малоимущих.
В день влюбленных женятся пары, у которых нет средств для организации пышного празднования.
Эстония
В этой стране день влюбленных превратили в день дружбы, поэтому празднуют его отнюдь не только парочки.
Уэльс
Мало того, что в этой части Великобритании День влюбленных отмечается не 14 февраля, а 25 января, так еще и обмениваться в праздник принято не банальными подарками, а ложками! Этот столовый прибор считается символом любви.
Напомним,