Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть

Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть

Вокруг этой темы бытует много разговоров.

Во время лактации невозможно забеременеть

В целом, грудное вскармливание действительно отсрочивает овуляцию, однако это происходит далеко не всегда. Кормящие матери должны использовать средства контрацепции, если они хотят избежать беременности.



Без оргазма беременность невозможна

Сегодня мы собрали главные мифы о контрацепции , чтобы развенчать их навсегда.

Оргазм вовсе не нужен для оплодотворения яйцеклетки. Достаточно только активного сперматозоида.

Забеременеть можно всего в пару дней из цикла

Женский цикл регулируют гормоны. А его баланс может быть легко нарушен из-за различных стрессов, набора либо потери веса, потребления медикаментов. В таких случаях предугадать день овуляции и определить другие "безопасные" дни становится очень сложно.

Прерванный акт - гарантия контрацепции

Иногда мужское семя может выделяться и до наступления оргазма.

Прием душа могут прервать беременность

Никакой душ или мочеиспускание не остановят сперматозоиды, которые уже стремятся к яйцеклетке.

Напомним,