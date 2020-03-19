Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть

19 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть
Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть
pixabay.com

Вокруг этой темы бытует много разговоров.

Читайте такжеБеременная Джамала рассказала, как поменялись ее предпочтения в еде
Сегодня мы собрали главные мифы о контрацепции , чтобы развенчать их навсегда. 

Во время лактации невозможно забеременеть 
В целом, грудное вскармливание действительно отсрочивает овуляцию, однако это происходит далеко не всегда. Кормящие матери должны использовать средства контрацепции, если они хотят избежать беременности.

Без оргазма беременность невозможна 

Читайте такжеПолный провал: ТОП-5 главных ошибок в сексе
Оргазм вовсе не нужен для оплодотворения яйцеклетки. Достаточно только активного сперматозоида. 

Забеременеть можно всего в пару дней из цикла 

Женский цикл регулируют гормоны. А его баланс может быть легко нарушен из-за различных стрессов, набора либо потери веса, потребления медикаментов. В таких случаях предугадать день овуляции и определить другие "безопасные" дни становится очень сложно.

Прерванный акт - гарантия контрацепции 

Иногда мужское семя может выделяться и до наступления оргазма. 

Прием душа могут прервать беременность 

Никакой душ или мочеиспускание не остановят сперматозоиды, которые уже стремятся к яйцеклетке. 

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Елена-Кристина Лебедь впервые призналась, чем ее покорил вице-премьер-министр Украины
Новости

Елена-Кристина Лебедь впервые призналась, чем ее покорил вице-премьер-министр Украины
3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
ЗОЖ

3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
Lifestyle

ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.03.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK