Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть
Вокруг этой темы бытует много разговоров.
Без оргазма беременность невозможна
Забеременеть можно всего в пару дней из цикла
Женский цикл регулируют гормоны. А его баланс может быть легко нарушен из-за различных стрессов, набора либо потери веса, потребления медикаментов. В таких случаях предугадать день овуляции и определить другие "безопасные" дни становится очень сложно.
Прерванный акт - гарантия контрацепции
Иногда мужское семя может выделяться и до наступления оргазма.
Прием душа могут прервать беременность
Никакой душ или мочеиспускание не остановят сперматозоиды, которые уже стремятся к яйцеклетке.
Напомним,