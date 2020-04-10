Правильная укладка: ТОП-5 главных правил

Ну кто из нас не мечтает о красивой укладке? Однако дома полноценная прическа редко когда и у кого получается.

Пользуйтесь кондиционером

Именно поэтому пора рассказать о главных правилах , которыми руководствуются стилисты и мастера по прическам при создании полноценного образа.

Волосам необходим комплексный подход. Одного шампуня всегда будет мало. Поэтому вам следует подобрать кондиционер (можно и той же марки, что и шампунь), чтобы противостоять ломкости и секущимся кончикам. Волосы с избытком питания не держат укладку, максимум для них — 2 часа красоты. Используйте кондиционер экономно, никогда не наносите его близко к корням, лучше отпусти 3−4 сантиметра от поверхности кожи головы.

Используйте термозащиту

Не делайте каскадную стрижку

Любая манипуляция с волосами, которая включает в себя утюжок либо плойку, травматична для волос. Наносите термозащиту по всей поверхности волос. Когда влага у корней уйдет, возьмите круглую расческу или воспользуйтесь соответствующей насадкой прибора, чтобы просушить влажные участки на концах волос.

Каскадная прическа очень неоднозначна в плане укладки. Дело в том, что много слоев в прическе могут создать иллюзию тонких волос. Потому не увлекайтесь: 2−3 уровня у корней и не более двух на концах волос — вот и все что требуется для ваших волос.

Используйте легкие средства укладки

К примеру, для тонких волос отлично подойдет мусс и пенка. Поверьте, для красивой укладки их требуется вовсе не много. Волосам средней длины достаточно будет средства, размером с грецкий орех, а длинным — с теннисный мяч.

Оценивайте свои возможности

В домашних условиях невозможно создать укладки уровня модельных подиумов (только если вы не стилист по прическам оттуда, конечно). Поэтому стоит учитывать этот нюанс и останавливаться на чем-то более простом и удобном для ношения в повседневной жизни.

Напомним,