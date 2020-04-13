Почему алкоголь так вреден для кожи: 3 главные причины
Мы все знаем о том, что алкоголь вреден для многих наших органов. Чаще всего мы слышим о печени, желудке и неровной системе. И это действительно так. Однако на этом список не заканчивается.
Покраснения
Никто не в восторге от фоток, где на изображении размещается красное от спирта лицо. Такой эффект часто вызвал сладкими и полусладкими винами, крепкими напитками и разными коктейлями. Спирт воздействует на сосуды, из-за которых мы и можем наблюдать покраснение на нашей коже. Обычно мы можем их наблюдать на крыльях носа, щеках либо лбу.
Старение
Обезвоживание
Если вы часто употребляете больше одного бокала сухого вина, то это чревато обезвоживанием организма. Как это работает? Когда вы выпиваете алкоголь, то спустя совсем некоторое время ощущаете необходимость отойти справить нужду. Потеря жидкости вызывает обезвоживание. Химические вещества, которые прячутся в коктейлях и крепких напитках, вызывают похмелье. А чрезмерное влитие в себя воды после обезвоживания - отеке. Поэтому ваша кожа становится подвержена сразу нескольким проблемам: и отекам, и отсутствию жидкости. Оба этих состояния в дальнейшем чреваты преждевременным старением и ухудшением состояния кожи.
Напомним,