Почему алкоголь так вреден для кожи: 3 главные причины

13 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Почему алкоголь так вреден для кожи: 3 главные причины
Почему алкоголь так вреден для кожи: 3 главные причины
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Мы все знаем о том, что алкоголь вреден для многих наших органов. Чаще всего мы слышим о печени, желудке и неровной системе. И это действительно так. Однако на этом список не заканчивается.

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Сегодня мы расскажем о том, какой непоправимый вред алкоголь может нанести нашей коже и как этого можно избежать. 

Покраснения 

Никто не в восторге от фоток, где на изображении размещается красное от спирта лицо. Такой эффект часто вызвал сладкими и полусладкими винами, крепкими напитками и разными коктейлями. Спирт воздействует на сосуды, из-за которых мы и можем наблюдать покраснение на нашей коже. Обычно мы можем их наблюдать на крыльях носа, щеках либо лбу.  

Старение 

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Да, алкоголь сильно ускоряет не только воспалительные процессы, но и функции, которые предотвращают преждевременное старение.  Когда вы употребляете алкоголь. то увеличиваете вероятность повреждения клеток, которые отвечают за старение и молодость. Затем клетки начинают активно лишаться запасов воды. Обезвоживание делает кожный барьер более уязвимым для ущерба. Помимо этого, уменьшается запас витамин А в вашей печени, который защищает кожи от загрязнений. Поэтому и получается так, что уже к 30 на коже видно много морщин и шероховатостей. 

Обезвоживание 

Если вы часто употребляете больше одного бокала сухого вина, то это чревато обезвоживанием организма. Как это работает? Когда вы выпиваете алкоголь, то спустя совсем некоторое время ощущаете необходимость отойти справить нужду. Потеря жидкости вызывает обезвоживание. Химические вещества, которые прячутся в коктейлях и крепких напитках, вызывают похмелье. А чрезмерное влитие в себя воды после обезвоживания - отеке. Поэтому ваша кожа становится подвержена сразу нескольким проблемам: и отекам, и отсутствию жидкости. Оба этих состояния в дальнейшем чреваты преждевременным старением и ухудшением состояния кожи. 

Напомним,

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