Как перестать просыпаться посреди ночи: ответ специалистов

4 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Как перестать просыпаться посреди ночи: ответ специалистов
Как перестать просыпаться посреди ночи: ответ специалистов

Просыпаться ночью — нормально, ведь фазы медленного и быстрого сна, сменяющие друг друга, длятся по 90 минут.

Читайте такжеПостоянно клонило в сон: Ведущий Нового канала прошел тест на коронавирус
После каждого цикла следует фаза поверхностного сна, во время которой многие люди просыпаются. Однако в большинстве случаев пробуждение даже не фиксируется, человек сразу же засыпает, а утром не помнит об этом, чувствует себя отдохнувшим. 

Но иногда ночные пробуждения начинают раздражать и приносить дискомфорт. Проснувшись посреди ночи, человек уже не может заснуть и мается несколько часов подряд. Не торопитесь обращаться к врачу, специалисты по сну назвали сразу 10 причин прерывистого сна, проверьте себя по всем пунктам!

Почему человек просыпается ночью?

  • Ваше место для сна не является комфортным,
  • В спальне слишком много света,
  • За окном слишком шумно,
  • Вы выпили чашку кофе перед сном,
  • Вы легли спать голодным,
  • Вы не занимаетесь спортом,
  • У вас низкая потребность в сне,
  • Вы нарушили свои циркадные ритмы,
  • Вы переживаете стресс, депрессию,
  • У вас развилось заболевание.

Читайте такжеКак влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье
Первым делом постарайтесь скорректировать свой день так, чтобы избавиться от указанных причин. Если прерывистый сон останется проблемой, пройдите консультацию у сомнолога, специалиста, который занимается вопросами сна.

Напомним,

Облако тегов

здоровье мифы о здоровье

Материалы по теме

Как выбрать действенную и безопасную зубную пасту: полезные советы
ЗОЖ

Как выбрать действенную и безопасную зубную пасту: полезные советы
ТОП-4 привычки, из-за которых вы преждевременно стареете
ЗОЖ

ТОП-4 привычки, из-за которых вы преждевременно стареете
Медики назвали болезнь, которая существенно увеличивает риск смерти от вируса COVID-19
Наука и техника

Медики назвали болезнь, которая существенно увеличивает риск смерти от вируса COVID-19
Диетологи рассказали, почему опасно отказываться от завтрака утром
ЗОЖ

Диетологи рассказали, почему опасно отказываться от завтрака утром

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK