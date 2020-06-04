Как перестать просыпаться посреди ночи: ответ специалистов

Просыпаться ночью — нормально, ведь фазы медленного и быстрого сна, сменяющие друг друга, длятся по 90 минут.

После каждого цикла следует фаза поверхностного сна , во время которой многие люди просыпаются. Однако в большинстве случаев пробуждение даже не фиксируется, человек сразу же засыпает, а утром не помнит об этом, чувствует себя отдохнувшим.

Но иногда ночные пробуждения начинают раздражать и приносить дискомфорт. Проснувшись посреди ночи, человек уже не может заснуть и мается несколько часов подряд. Не торопитесь обращаться к врачу, специалисты по сну назвали сразу 10 причин прерывистого сна, проверьте себя по всем пунктам!

Почему человек просыпается ночью?

Ваше место для сна не является комфортным,

В спальне слишком много света,

За окном слишком шумно,

Вы выпили чашку кофе перед сном,

Вы легли спать голодным,

Вы не занимаетесь спортом,

У вас низкая потребность в сне,

Вы нарушили свои циркадные ритмы,

Вы переживаете стресс, депрессию,

У вас развилось заболевание.

Первым делом постарайтесь скорректировать свой день так, чтобы избавиться от указанных причин. Если прерывистый сон останется проблемой, пройдите консультацию у сомнолога, специалиста, который занимается вопросами сна.

Напомним,