Как перестать просыпаться посреди ночи: ответ специалистов
Просыпаться ночью — нормально, ведь фазы медленного и быстрого сна, сменяющие друг друга, длятся по 90 минут.
Но иногда ночные пробуждения начинают раздражать и приносить дискомфорт. Проснувшись посреди ночи, человек уже не может заснуть и мается несколько часов подряд. Не торопитесь обращаться к врачу, специалисты по сну назвали сразу 10 причин прерывистого сна, проверьте себя по всем пунктам!
Почему человек просыпается ночью?
- Ваше место для сна не является комфортным,
- В спальне слишком много света,
- За окном слишком шумно,
- Вы выпили чашку кофе перед сном,
- Вы легли спать голодным,
- Вы не занимаетесь спортом,
- У вас низкая потребность в сне,
- Вы нарушили свои циркадные ритмы,
- Вы переживаете стресс, депрессию,
- У вас развилось заболевание.
Напомним,
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