Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?

22 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?
Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?

Врач-сомнолог рассказал о том, как можно быстро проснуться, если на улице резко похолодало?

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Осенью на улице резко холодает, а после перевода времени некоторым приходится просыпаться, когда за окном еще темно.

Что в этом случае делать, рассказал эксперт Михаил Полуэктов. 

Почему осенью нам сложно пробуждаться:? Из-за низкой температуры в комнате? Нет. Потому что сокращается продолжительность светового дня. Летом первые солнечные лучи попадают в комнату рано, они блокируют гормон мелатонин, который участвует в сигнализации о ночном времени суток.

Нам сложно подниматься с постели, если нет солнца и за окном еще темно.

На физиологическом уровне для организма просто еще не наступило утро, а мелатонин продолжает вырабатываться. 

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По словам специалиста, искусственное освещение не поможет избавиться от сонливости, но выход все равно есть!

Чтобы переключить организм из сна на бодрствование, сработает гимнастика. Разминка, растяжка и простые упражнения заблокируют выработку мелатонина, помогут проснуться.

Напомним,

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