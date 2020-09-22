Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?
Врач-сомнолог рассказал о том, как можно быстро проснуться, если на улице резко похолодало?
Что в этом случае делать, рассказал эксперт Михаил Полуэктов.
Почему осенью нам сложно пробуждаться:? Из-за низкой температуры в комнате? Нет. Потому что сокращается продолжительность светового дня. Летом первые солнечные лучи попадают в комнату рано, они блокируют гормон мелатонин, который участвует в сигнализации о ночном времени суток.
Нам сложно подниматься с постели, если нет солнца и за окном еще темно.
На физиологическом уровне для организма просто еще не наступило утро, а мелатонин продолжает вырабатываться.
Чтобы переключить организм из сна на бодрствование, сработает гимнастика. Разминка, растяжка и простые упражнения заблокируют выработку мелатонина, помогут проснуться.
Напомним,