Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?

Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?

Врач-сомнолог рассказал о том, как можно быстро проснуться, если на улице резко похолодало?

Осенью на улице резко холодает, а после перевода времени некоторым приходится просыпаться, когда за окном еще темно.

Что в этом случае делать, рассказал эксперт Михаил Полуэктов.

Почему осенью нам сложно пробуждаться:? Из-за низкой температуры в комнате? Нет. Потому что сокращается продолжительность светового дня. Летом первые солнечные лучи попадают в комнату рано, они блокируют гормон мелатонин, который участвует в сигнализации о ночном времени суток.

Нам сложно подниматься с постели, если нет солнца и за окном еще темно.

На физиологическом уровне для организма просто еще не наступило утро, а мелатонин продолжает вырабатываться.

По словам специалиста, искусственное освещение не поможет избавиться от сонливости, но выход все равно есть!

Чтобы переключить организм из сна на бодрствование, сработает гимнастика. Разминка, растяжка и простые упражнения заблокируют выработку мелатонина, помогут проснуться.

Напомним,