В американском городке Рэббит-Хэш мэром выбрали симпатичного бульдога

В городе Рэббит-Хэш в штате Кентукки тоже провели выборы, новым градоначальником стал Уилбур Бист.

Мэра-собаку в городе выбирают не первый раз, однако в этом году на мероприятии явка была рекордной, а поддержка у победителя — всеобщей.

Чтобы отдать голос, людям следовало прийти в историческое общество города, выбрать лучшего кандидата и проголосовать.

Голоса принимались вместе с донатом в размере одного доллара на восстановление исторической части этого города.

Отметим, что настоящего мера у города нет, Рэббит-Хэш исторически подчиняется соседним административным единицам. Но местные жители все же не хотят жить без мэра, поэтому они выбирают местную власть среди животных.

На первых выборах организаторы собрали несколько тысяч долларов, которые были потрачены на восстановление церкви. Каждый пушистый мэр находится на посту четыре года, одна из собак даже отсидела на посту два срока, а потом ушла в отставку.

Новым мэром Рэббит-Хэша стал французский бульдог по кличке Уилбур. За него проголосовали 13 тысяч избирателей.

Напомним,