В американском городке Рэббит-Хэш мэром выбрали симпатичного бульдога

10 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
В американском городке Рэббит-Хэш мэром выбрали симпатичного бульдога
В американском городке Рэббит-Хэш мэром выбрали симпатичного бульдога / huffpost

В городе Рэббит-Хэш в штате Кентукки тоже провели выборы, новым градоначальником стал Уилбур Бист.

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Мэра-собаку в городе выбирают не первый раз, однако в этом году на мероприятии явка была рекордной, а поддержка у победителя — всеобщей.

Чтобы отдать голос, людям следовало прийти в историческое общество города, выбрать лучшего кандидата и проголосовать.

Голоса принимались вместе с донатом в размере одного доллара на восстановление исторической части этого города. 

Отметим, что настоящего мера у города нет, Рэббит-Хэш исторически подчиняется соседним административным единицам. Но местные жители все же не хотят жить без мэра, поэтому они выбирают местную власть среди животных.

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На первых выборах организаторы собрали несколько тысяч долларов, которые были потрачены на восстановление церкви. Каждый пушистый мэр находится на посту четыре года, одна из собак даже отсидела на посту два срока, а потом ушла в отставку.

Новым мэром Рэббит-Хэша стал французский бульдог по кличке Уилбур. За него проголосовали 13 тысяч избирателей.

Напомним,

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