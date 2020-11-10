В американском городке Рэббит-Хэш мэром выбрали симпатичного бульдога
В городе Рэббит-Хэш в штате Кентукки тоже провели выборы, новым градоначальником стал Уилбур Бист.
Чтобы отдать голос, людям следовало прийти в историческое общество города, выбрать лучшего кандидата и проголосовать.
Голоса принимались вместе с донатом в размере одного доллара на восстановление исторической части этого города.
Отметим, что настоящего мера у города нет, Рэббит-Хэш исторически подчиняется соседним административным единицам. Но местные жители все же не хотят жить без мэра, поэтому они выбирают местную власть среди животных.
Новым мэром Рэббит-Хэша стал французский бульдог по кличке Уилбур. За него проголосовали 13 тысяч избирателей.
Напомним,