Зеркальная дата 11.11: что можно и нельзя делать, как загадать желание
Нумерологи и эзотерики считают дату 11.11.2020 особенной.
Сегодня вы можете загадать желание, попросить у Вселенной определенные блага.
Почему дата 11.11.2020 необычная?
Небывалые возможности открывает наличие сразу 4 единиц. Если вы хотите воспользоваться возможностью улучшить свою жизнь, следите за временем, когда на часах будет 11:11, разложите на столе купюры и произнесите:
Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются.
Если не успеете к 11:11, ритуал можно сделать и в 23:11. Нумерологи отмечают, что деньги заговоренные необходимо носить с собой в кошельке.
Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся.
Как правильно загадать желание в зеркальную дату 11.11.2020?
Сегодня замечательный день, чтобы составить карту желаний на 2021 год. Создайте фотоколлаж или распишите на листке бумаги, что вы хотите.
Главное, думать о желаниях и мечтах!
Что можно и нельзя делать 11.11.20?
В зеркальную дату запрещено желать людям зла, энергия вернется к человеку, который являлся ее источником.
Напомним,