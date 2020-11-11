Зеркальная дата 11.11: что можно и нельзя делать, как загадать желание

11 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Зеркальная дата 11.11: что можно и нельзя делать, как загадать желание
Зеркальная дата 11.11: что можно и нельзя делать, как загадать желание
pixabay.com

Нумерологи и эзотерики считают дату 11.11.2020 особенной.

Сегодня вы можете загадать желание, попросить у Вселенной определенные блага.

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Если сделаете все правильно, получите желаемое, уверяют эксперты.

Почему дата 11.11.2020 необычная? 

Небывалые возможности открывает наличие сразу 4 единиц. Если вы хотите воспользоваться возможностью улучшить свою жизнь, следите за временем, когда на часах будет 11:11, разложите на столе купюры и произнесите:

Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются.

Если не успеете к 11:11, ритуал можно сделать и в 23:11. Нумерологи отмечают, что деньги заговоренные необходимо носить с собой в кошельке.

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Если вас больше интересует удача, а не деньги, то в 11:11 сегодня произнесите:

Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся.

Как правильно загадать желание в зеркальную дату 11.11.2020?

Сегодня замечательный день, чтобы составить карту желаний на 2021 год. Создайте фотоколлаж или распишите на листке бумаги, что вы хотите.

Главное, думать о желаниях и мечтах!

Что можно и нельзя делать 11.11.20?

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В этот день вы должны прислушиваться к интуиции, обращать внимание на символы и знаки, особенно числа в вашей жизни. 

В зеркальную дату запрещено желать людям зла, энергия вернется к человеку, который являлся ее источником.

Напомним,

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