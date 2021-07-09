Добавьте это немедленно: ТОП-3 варианта, как сделать кофе вкуснее и полезнее
Кофе можно сделать еще вкуснее, если добавить к нему натуральные вещества.
Экстракт ванилисахар, так и разнообразные сиропы.
Ваниль влияет на человека положительно, улучшает концентрацию внимания, настроение, способствует оптимальному пищеварению. Для одной чашки кофе вам хватит нескольких капель экстракта, улучшится не только вкус, но и аромат!
Кокосовое молоко
Идеальный вариант, если вы не переносите лактозу или соблюдаете диету.
С кокосовым молоком кофе приобретает особенный вкус, кроме того, напиток насыщается витаминами С, Е, В, целым рядом антиоксидантов и отдельными минералами, соответственно, зубы, сердце, мозг, кости и почки получают необходимые для работы вещества, улучшается общее состояние организма.
Кардамон
Еще один аргумент в пользу кардамона – его позитивное влияние на организм, эта специя помогает вывести токсины, улучшает пищеварение, поможет и тем, кто страдает от неприятного запаха изо рта.
В кофе можно насыпать небольшое количество молотого кардамона еще до заварки или добавить специю при заваривании.
Напомним,