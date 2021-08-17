Какие поощрения могут получить вакцинированные от COVID-19 украинцы
В Украине нет ограничений для граждан, которые еще не вакцинировались от коронавируса.
Билеты на концерт ко Дню Независимости
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал, что уже с завтрашнего дня, 18 августа, вакцинированные украинцы могут получить билеты на концерт ко Дню независимости, который пройдет на стадионе 24 августа.
Билеты на футбол
В начале августа вакцинированных поощряли билетами на футбол.
Билеты в театр
Пока подобная инициатива доступна только для жителей Полтавы, за вакцинацию там предлагают посетить спектакль в Театре кукол или в Театре им. Гоголя. Поскольку местные жители очень позитивно отреагировали на данную инициативу, власти планируют расширять эту акцию в будущем.
Напомним,