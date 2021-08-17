Какие поощрения могут получить вакцинированные от COVID-19 украинцы

17 августа 2021 15:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Какие поощрения могут получить вакцинированные от COVID-19 украинцы
Какие поощрения могут получить вакцинированные от COVID-19 украинцы
pixabay.com

В Украине нет ограничений для граждан, которые еще не вакцинировались от коронавируса.

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Чтобы нарастить темпы вакцинации, Минздрав Украины решил ввести ряд поощрений для украинцев, которые получили две дозы вакцины. В материале мы расскажем, о каких подарках идет речь в даный момент.

Билеты на концерт ко Дню Независимости 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал, что уже с завтрашнего дня, 18 августа, вакцинированные украинцы могут получить билеты на концерт ко Дню независимости, который пройдет на стадионе 24 августа.

Билеты на футбол

В начале августа вакцинированных поощряли билетами на футбол.

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В Киеве начиная с 6 августа, всем кто прививался в торговом центре Blockbuster Mall, дарили билеты на домашние футбольные матчи клуба Шахтер (команда играла 7 и 10 августа). Впоследствии инициативу столицы поддержали в Полтаве.  Следите за анонсами в своем городе. 

Билеты в театр

Пока подобная инициатива доступна только для жителей Полтавы, за вакцинацию там предлагают посетить спектакль в Театре кукол или в Театре им. Гоголя. Поскольку местные жители очень позитивно отреагировали на данную инициативу, власти планируют расширять эту акцию в будущем.

Напомним,

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