Какие поощрения могут получить вакцинированные от COVID-19 украинцы

В Украине нет ограничений для граждан, которые еще не вакцинировались от коронавируса.

Билеты на концерт ко Дню Независимости

Чтобы нарастить темпы вакцинации , Минздрав Украины решил ввести ряд поощрений для украинцев, которые получили две дозы вакцины. В материале мы расскажем, о каких подарках идет речь в даный момент.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал, что уже с завтрашнего дня, 18 августа, вакцинированные украинцы могут получить билеты на концерт ко Дню независимости, который пройдет на стадионе 24 августа.

Билеты на футбол

В начале августа вакцинированных поощряли билетами на футбол.

Билеты в театр

В Киеве начиная с 6 августа, всем кто прививался в торговом центре Blockbuster Mall, дарили билеты на домашние футбольные матчи клуба Шахтер (команда играла 7 и 10 августа). Впоследствии инициативу столицы поддержали в Полтаве. Следите за анонсами в своем городе.

Пока подобная инициатива доступна только для жителей Полтавы, за вакцинацию там предлагают посетить спектакль в Театре кукол или в Театре им. Гоголя. Поскольку местные жители очень позитивно отреагировали на данную инициативу, власти планируют расширять эту акцию в будущем.

Напомним,