Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим

13 сентября 2021 11:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим
Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим
pixabay.com

Придется ли украинцам переводить часы осенью 2021 года?

Переход на зимнее время 2021 

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Украина живет по зимнему и летнему времени с 1981 года. Изначально перевод времени придумали для экономии электроэнергии: осенью мы переводим стрелки часов на один час назад, а весной — на час вперед.

Несмотря на неоднократные попытки отменить перевод часов в Украине, законопроект по этой теме прошел лишь первое чтение и был отправлен на доработку. Это означает, что для украинцев ничего не поменялось.

В октябре нам снова придется переводить стрелки часов. 

Когда переводят часы на зимнее время в 2021 году

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В 2021 году мы переводим стрелки часов на один час назад в последнее воскресенье октября. В этом году этот день приходится на 31 октября. Официально перевод времени состоится в 4 утра, т.е. в воскресенье мы сможем спать дольше на один час.

Эксперты рекомендуют перевести часы на час назад с вечера субботы, чтобы избежать путаницы утром следующего дня. Отметим, что гаджеты, имеющие выход в интернет, осуществляют перевод часов автоматически.

Напомним, 

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