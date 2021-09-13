Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим
Придется ли украинцам переводить часы осенью 2021 года?
Переход на зимнее время 2021летнему времени с 1981 года. Изначально перевод времени придумали для экономии электроэнергии: осенью мы переводим стрелки часов на один час назад, а весной — на час вперед.
Несмотря на неоднократные попытки отменить перевод часов в Украине, законопроект по этой теме прошел лишь первое чтение и был отправлен на доработку. Это означает, что для украинцев ничего не поменялось.
В октябре нам снова придется переводить стрелки часов.
Когда переводят часы на зимнее время в 2021 году
Эксперты рекомендуют перевести часы на час назад с вечера субботы, чтобы избежать путаницы утром следующего дня. Отметим, что гаджеты, имеющие выход в интернет, осуществляют перевод часов автоматически.
Напомним,