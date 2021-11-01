В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года

Словом 2021 года стало слово vax (вакцинироваться, вакцина). Об этом сказано в пресс-релизе издательства Оксфордского университета.

По состоянию на сентябрь 2021 года, это слово использовали приблизительно в 70 раз чаще, чем за аналогичный период в 2020 году.

В Оксфордском университете подчеркнули, что в 2021 году слово вакцинация породило множество производных, используемых прежде всего неформально.

Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем "vax", отмечено в исследовании.

В Оксфордском университете сообщают, что в конце 2020 года наиболее часто использовались слова, связанные с испытаниями и разработкой вакцины, позже – с процессом вакцинации.

На протяжении 2021 года увеличивалось количество терминов, связанных с подтверждением статуса вакцинированного, с количеством полученных доз, сертификатами вакцинации и с противниками вакцинации.

Напомним,