В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года

1 ноября 2021 15:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года
В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года
pixabay.com

Словом 2021 года стало слово vax (вакцинироваться, вакцина). Об этом сказано в пресс-релизе издательства Оксфордского университета.

По состоянию на сентябрь 2021 года, это слово использовали приблизительно в 70 раз чаще, чем за аналогичный период в 2020 году.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса Дельта плюс обнаружили в Украине: разбираемся, что он из себя представляет
В Оксфордском университете подчеркнули, что в 2021 году слово вакцинация породило множество производных, используемых прежде всего неформально. 

Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем "vax", отмечено в исследовании. 

В Оксфордском университете сообщают, что в конце 2020 года наиболее часто использовались слова, связанные с испытаниями и разработкой вакцины, позже – с процессом вакцинации.

На протяжении 2021 года увеличивалось количество терминов, связанных с подтверждением статуса вакцинированного, с количеством полученных доз, сертификатами вакцинации и с противниками вакцинации.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новости вакцина коронавирус

Материалы по теме

Танці з зірками-2021: участников шоу один за одним скосил коронавирус
Новости

Танці з зірками-2021: участников шоу один за одним скосил коронавирус
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 30.10.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 30.10.2021
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2021
Новости

Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2021
Год какого животного 2022 по восточному календарю
Гороскопы

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Нептуна и Щелкунчика

Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Нептуна и Щелкунчика

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK