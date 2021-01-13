Старый Новый год 2021: Закуска с сыром и орехами за 30 минут (рецепт)
Отличный вариант закуски с сыром и орехами для неожиданного визита гостей на Старый Новый год 2021. Рецепт приготовления блюда читайте на tv.ua.
И если вам хочется удивить своих гостей оригинальными закусками, то, возможно, закуска с сыром и орехами будет украшать ваш праздничный стол. Кстати, приготовить ее вы сможете за 30 минут.
- Плавленый сырок 160 г.,
- Грецкие орехи 100 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Крабовые палочки 100 г.,
- Майонез 150 г.,
- Чеснок по вкусу.
Способ приготовления:
2. Грецкие орехи обжариваем и измельчаем, а крабовые палочки нарезаем ножом на кубики.
3. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем. Закуска может быть использована для бутербродов или тарталеток. Приятного аппетита!
Напомним,