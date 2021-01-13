Старый Новый год 2021: Закуска с сыром и орехами за 30 минут (рецепт)

13 января 2021 12:30 Алла Лысак
Старый Новый год 2021: Закуска с сыром и орехами за 30 минут (рецепт)
Закуска с сыром и орехами за 30 минут (рецепт)

Отличный вариант закуски с сыром и орехами для неожиданного визита гостей на Старый Новый год 2021. Рецепт приготовления блюда читайте на tv.ua.

И если вам хочется удивить своих гостей оригинальными закусками, то, возможно, закуска с сыром и орехами будет украшать ваш праздничный стол. Кстати, приготовить ее вы сможете за 30 минут.

Читайте такжеЛучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Ингредиенты: 

  • Плавленый сырок 160 г.,
  • Грецкие орехи 100 г.,
  • Яйцо 2 шт., 
  • Крабовые палочки 100 г.,
  • Майонез 150 г.,
  • Чеснок по вкусу.

Способ приготовления:

Читайте такжеЩедрая кутья на старый Новый год (рецепт)
1. Яйца отвариваем, натираем на терке вместе с сыром.

2. Грецкие орехи обжариваем и измельчаем, а крабовые палочки нарезаем ножом на кубики.

3. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем. Закуска может быть использована для бутербродов или тарталеток. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепты Старый Новый год-2021 закуска закуска с сыром и орехами

Материалы по теме

Празднуем Щедрый вечер правильно: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021
Еда и рецепты

Празднуем Щедрый вечер правильно: ТОП-7 блюд на Старый Новый год 2021
Щедрая кутья на старый Новый год (рецепт)
Еда и рецепты

Щедрая кутья на старый Новый год (рецепт)
Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'а
Еда и рецепты

Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'аЭксклюзив
Женский доктор 5 сезон: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK