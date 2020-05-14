Ароматная тушеная капуста в воке (рецепт)
Тушеная капуста в воке никого не оставит равнодушным!
- Капуста 1 шт.,
- Грибы 350 г.,
- Лук 1 шт.,
- Перец болгарский 3 шт,
- Подсолнечное масло,
- Соевый соус.
Способ приготовления:
1. Наливаем масло в вок (круглую глубокую сковороду с дном небольшого диаметра).
2. Нарезаем лук, перец и грибы, обжариваем в воке 10 минут.
4. Если капуста уже размягчилась, перекладываем ее в вок и перемешиваем.
5. Добавляем по вкусу соевый соус и тушим 15 минут на слабом огне. Приятного аппетита!
Напомним,