Ароматная тушеная капуста в воке (рецепт)

14 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Ароматная тушеная капуста в воке (рецепт)
Ароматная тушеная капуста в воке (рецепт)
pixabay.com

Тушеная капуста в воке никого не оставит равнодушным!

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Ингредиенты: 

  • Капуста 1 шт.,
  • Грибы 350 г.,
  • Лук 1 шт.,
  • Перец болгарский 3 шт,
  • Подсолнечное масло,
  • Соевый соус.

Способ приготовления:

1. Наливаем масло в вок (круглую глубокую сковороду с дном небольшого диаметра).

2. Нарезаем лук, перец и грибы, обжариваем в воке 10 минут.

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3. Шинкуем капусту, обжариваем на отдельной сковороде с минимальным количеством масла. 

4. Если капуста уже размягчилась, перекладываем ее в вок и перемешиваем. 

5. Добавляем по вкусу соевый соус и тушим 15 минут на слабом огне. Приятного аппетита!

Напомним,

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