Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт

Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт

Омлет считается классическим вариантом завтрака, который легко можно приготовить в домашних условиях!

Ингредиенты:

Молоко 90 мл.,

Яйца 3 шт.,

Соль по вкусу,

Растительное масло.

Способ приготовления:

Утром, как правило, каждая минута на счету. Никому не хочется вставать раньше, чтобы приготовить на завтрак что-то вкусненькое. Но завтрак остается самым важным для человека приемом пищи, а омлет позволяет потратить минимум времени на готовку, получив шикарное и вкусное блюдо!

Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт

1. Вбиваем яйца в глубокую миску, взбиваем вилкой, чтобы желток и белок полностью перемешались.

2. Добавляем к яйцам молоко и перемешиваем массу вилкой.

Совет!

Яйца должны быть комнатной температуры, не забывайте о том, что классический рецепт можно разнообразить зеленью, луком, чесноком, кусочками бекона.

3. Смазываем сковороду маслом, вливаем омлетную массу.

4. Держим на небольшом огне 10-12 минут. Накрываем крышкой и после снятия огня держим накрытым еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Напомним,