Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт
Омлет считается классическим вариантом завтрака, который легко можно приготовить в домашних условиях!
Ингредиенты:
- Молоко 90 мл.,
- Яйца 3 шт.,
- Соль по вкусу,
- Растительное масло.
Способ приготовления:
1. Вбиваем яйца в глубокую миску, взбиваем вилкой, чтобы желток и белок полностью перемешались.
2. Добавляем к яйцам молоко и перемешиваем массу вилкой.
Совет!
Яйца должны быть комнатной температуры, не забывайте о том, что классический рецепт можно разнообразить зеленью, луком, чесноком, кусочками бекона.
4. Держим на небольшом огне 10-12 минут. Накрываем крышкой и после снятия огня держим накрытым еще 5 минут.
Приятного аппетита!
Напомним,