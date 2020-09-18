Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт

18 сентября 2020 10:50 Алла Лысак
Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт
Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт

Омлет считается классическим вариантом завтрака, который легко можно приготовить в домашних условиях!

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Утром, как правило, каждая минута на счету. Никому не хочется вставать раньше, чтобы приготовить на завтрак что-то вкусненькое. Но завтрак остается самым важным для человека приемом пищи, а омлет позволяет потратить минимум времени на готовку, получив шикарное и вкусное блюдо!

Ингредиенты:

  • Молоко 90 мл.,
  • Яйца 3 шт.,
  • Соль по вкусу,
  • Растительное масло.

Способ приготовления: 

Пышный омлет на сковороде на завтрак рецепт

1. Вбиваем яйца в глубокую миску, взбиваем вилкой, чтобы желток и белок полностью перемешались.

2. Добавляем к яйцам молоко и перемешиваем массу вилкой.

Совет!

Яйца должны быть комнатной температуры, не забывайте о том, что классический рецепт можно разнообразить зеленью, луком, чесноком, кусочками бекона.

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3. Смазываем сковороду маслом, вливаем омлетную массу.

4. Держим на небольшом огне 10-12 минут. Накрываем крышкой и после снятия огня держим накрытым еще 5 минут.  

Приятного аппетита!

Напомним,

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